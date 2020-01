Turniersieg für Biberacher Tanzpaar in Achern

Zum 9. Acherner Tanzsporttag hat der Tanzsportclub Achern Seniorenpaare der Altersgruppen II bis IV ins vereinseigene Clubheim am Stadion eingeladen. Rund 70 Tanzpaare starteten in Standard- und Lateinturnieren, darunter auch zwei Paare der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach.

Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter traten in der zweithöchsten Turnierklasse A bei den Senioren IV Standard an. Bereits in der Vorrunde erhielten die Biberacher von den fünf Wertungsrichtern für die Standardtänze Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfoxtrott und Quickstep als bestes unter acht teilnehmenden Paaren alle 25 möglichen Wertungskreuze.

In der anschließenden Endrunde der besten sieben Paare zeigten Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter vom ersten Tanz an, dass der Turniersieg an diesem Tag an ihnen nicht vorbeigeht. Schwungvoll und überzeugend präsentierten sie die fünf Tänze ein zweites Mal und erhielten dafür vom ersten Tanz an souverän die Wertungen für Platz eins. „Unser intensives Training mit vier Einheiten pro Woche hat sich ausgezeichnet und wir konnten die Vorgaben unseres Trainers Sascha Brenner zu 95 Prozent umsetzen. Jetzt sind wir auf der Zielgeraden in die höchste Tanzsportklasse S der Senioren IV “, sagte Wolfgang Winter.

Andrea und Gerd-Michael Maier tanzten in Achern bei den Senioren III C ebenfalls in einem Startfeld von acht Paaren. Auch sie schafften mit überzeugenden Leistungen den Sprung aus der Vorrunde ins Finale. Dort erlangten sie mit Platz fünf eine weitere Aufstiegsplatzierung für die nächsthöhere B-Klasse. Hochmotiviert durch diesen Erfolg reisten sie am nächsten Tag weiter nach Sinsheim. Dort waren sieben Paare im Turnier der Senioren III C angetreten. Den Sprung in die Endrunde schafften Maiers wieder souverän mit 19 von 20 möglichen Punkten. Am Ende gelang ihnen dort sogar der Sprung aufs Siegertreppchen. Hocherfreut über Platz drei konnten sie nochmals eine Platzierung mit auf den Heimweg nehmen.

Während Winters und Maiers im Badischen unterwegs waren, zog es Karin und Helmut Hertle nach Vorarlberg. In Hohenweiler starteten sie beim „Westdance 2020“ im Turnier der Senioren-III-A-Klasse. Unter zehn Paaren erlangten auch sie die Endrunde und belegten dort Platz sechs.