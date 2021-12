Turnierdirektor Hofherr rechnet mit DM-Verbleib in Biberach

Zur Person: Stefan Hofherr gehört seit 2014 dem Organisationsteam der DM in Biberach an. 2018 trat er die Nachfolge von Rolf Schmid als Turnierdirektor an. Im Jahr 2019 wurde der Ehinger zum Präsidenten des Württembergischen Tennisbunds gewählt. Der 34-Jährige arbeitet als Rechtsanwalt bei einer Kanzlei in Stuttgart und spielt selbst noch Tennis für den TC Ehingen.