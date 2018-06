Turngemeinde feiert mit ganz Biberach

Die TG Biberach feiert ihr großes Sommerfest am 12. Juli ab 12 Uhr. Getreu dem Motto „Die TG – Immer in Bewegung“ erwartet die Gäste ein riesiges Spiel- und Spaßangebot für Groß und Klein.

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal in der Geschichte der TG gemeinsam mit ganz Biberach ein großes Sommerfest feiern werden“, freut sich der Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Beer auf die Premiere: „Rund um das TG-Vereinsheim möchten wir der Öffentlichkeit einen Einblick in die Vielfalt unseres Bewegungsangebots geben, und die Besucher, sowie insbesondere die Familien zum Mitmachen animieren.“ Die Kinder, die das Sommerfest der TG Biberach besuchen, dürfen sich auf einen sowohl spannenden als auch abwechslungsreichen Spiel- und Spaßparcours freuen. Unter anderem stellen sich die Bogensportler der TG Biberach mit einem packenden Moorhuhn-Schießen vor. Auch die Judo- und Taekwondo-Abteilungen geben den Anwesenden mithilfe einer Spielstation Einblicke in die jeweiligen Sportarten. Des Weiteren dürfen sich die Kinder auf Kleinfeldtennis, Hindernisparcours und Penaltyschießen freuen.

Doch auch auf die Erwachsenen Gäste wartet ein umfangreiches Angebot: „Für unsere erwachsenen Gäste haben wir ein attraktives Mitmach-Angebot in den Bereich Gesundheits- und Fitnesssport vorbereitet“, erklärt TG-Geschäftsführer Thiemo Potthast: „Abgerundet wird das Fest durch mehrere Showeinlagen von verschiedenen Abteilungen. Unter anderem haben die Beaverettes, die Cheerleader der Biberach Beavers, und der Spielmannszug einen Auftritt zugesagt.“

Stattfinden soll das Sommerfest bei allen Wettersituationen: „Bei schlechtem Wetter wird das Sommerfest nicht abgesagt, sondern in die umliegenden Hallen verlegt“, merkt der TG-Geschäftsführer an. Parallel zum Sommerfest findet am 12. Juli ebenfalls die offizielle Einweihung und Präsentation unserer neuen Geschäftsstelle sowie des umgebauten TG-Vereinsheims statt.