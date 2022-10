Im Rahmen der Vortragsreihe „Gesundheitsforum“ informiert das Ärzte- und Expertenteam der Sana Kliniken regelmäßig über aktuelle medizinische Themen. Dabei steht im November nun das Herz im Mittelpunkt. Die Herzspezialisten des Klinikums beteiligen sich in diesem Rahmen mit Vorträgen an der von der Deutschen Herzstiftung initiierten Herzwoche zum Thema „Turbulenzen im Herz - Vorhofflimmern“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Klinikum.

Über die Vorträge schreiben die Experten Folgendes: Ein gesundes Herz schlägt etwa 100000-mal pro Tag, wobei das Herz bei Frauen etwas schneller schlägt als bei Männern. Bis zum 70. Lebensalter ergeben sich so durchschnittlich rund 2,5 Milliarden Schläge. Dabei kann das Herz auch mal aus dem Takt geraten und schneller, langsamer oder unregelmäßig schlagen. Während eine kurzzeitige Unregelmäßigkeit oft unbedenklich ist, können anhaltende Herzrhythmusstörungen indes fatale Folgen mit sich ziehen. Das sogenannte Vorhofflimmern, sprich das rasche und unkontrollierte Bewegen der Herz-Vorhöfe, ist mit etwa 1,8 Millionen Betroffenen in Deutschland dabei eine der häufigsten Formen von Herzrhythmusstörungen.

Die Kardiologen rund um Dr. med. Thomas Brummer, Chefarzt der Medizinischen Klinik mit dem Schwerpunkt Kardiologie, haben sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Bevölkerung für die Ursachen und Symptome zu sensibilisieren sowie über die neuesten Möglichkeiten in der Diagnostik und Therapie zu informieren, heißt es in der Mitteilung weiter. Erkennen, verstehen, behandeln, verhindern – unter diesem Motto erwarten Interessierte im Rahmen der Herzwoche informative Vorträge. Die Philosophie dabei: Ein komplexes medizinisches Thema einfach und verständlich zu vermitteln. Gleichzeitig bietet das Sana Gesundheitsforum mit der Herzwoche einen Ort des Austauschs für Betroffene.

Die Termine während der Herzwoche:

Dienstag, 8. November, 18 Uhr, Sana Klinikum Biberach, Marie-Curie-Straße 4

Donnerstag, 10. November, 18 Uhr, Zentrum für Älterenmedizin Laupheim, Bronner Straße 34

Dienstag, 15. November, 18 Uhr, ehemalige Sana Klinik Riedlingen, Zwiefalter Straße 62