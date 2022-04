Türkspor Biberach patzt erneut

In der Fußball-Kreisliga B II hat am 18. Spieltag der Drittplatzierte Türkspor Biberach durch eine 2:4-Niederlage in Baustetten weiter an Boden eingebüßt. Das Führungsduo SGM Tannheim/Aitrach und FV Rot untermauerte dagegen durch Siege seine Aufstiegsambitionen.

SGM Rot/Haslach II – SGM Tannheim/Aitrach 0:6 (0:3). Der Tabellenstand, Schlusslicht gegen Spitzenreiter, spiegelt sich im Spielverlauf und Endresultat wider. Tore: 0:1 Tobias Gümbel (2.), 0:2 Jan Osterried (5.), 0:3 Florian Villinger (40.), 0:4 Jens Fackler (54.), 0:5 Adrian Miller (58.), 0:6 Gabriel Boscher (86.).

FV Rot – SF Schwendi II 3:0 (1:0). Im Duell zweier gleichwertiger Teams nutzte der FVR eine der wenigen Möglichkeiten zur 1:0-Pausenführung. Der Gast drängte nach dem Wechsel zwar vehement auf den Ausgleich, doch die Roter Abwehr um den Torwart Jonas Troll überstand diese Phase unbeschadet. Stattdessen fielen zwei Tore zum 3:0-Endstand aus eigentlich heiterem Himmel auf der Gegenseite. Tore: 1:0, 3:0 Biniam Afterari (22., 75.), 2:0 Eigentor (66.). Res.: 4:0.

SV Baustetten II – Türkspor Biberach 4:2 (2:1). Der SVB II stellte dank einer geschlossen starken Mannschaftsleistung den favorisierten Gästen ein Bein. Die Platzherren ließen sich auch nach dem frühen Rückstand nicht schocken und überstanden die Drangperiode des Kontrahenten nach Wiederanpfiff. Mit dem Treffer zum 3:1 brach der Widerstand von Türkspor dann aber. Tore: 0:1 Furkan Cebeci (4.), 1:1 Fabian Sontheimer (16./HE), 2:1 Florian Steinle (42.), 3:1 Philipp Schaible (60.), 4:1 Nikolai Ertle (75.), 4:2 Ilyas Aksit (90.+2). Bes. Vorl.: Gelb-Rot für Malik Cebeci (81., Türkspor). Res.: 0:5.

SGM Reinstetten/Hürbel – SGM Sießen/Wain 4:2 (2:1). Die SGM Sießen/Wain erwies sich als harte Nuss und hielt, obwohl die Gastgeber ein klares Chancenplus zu verzeichnen hatten, den Ausgang bis zum Abpfiff völlig offen. Tore: 0:1 Michael Thanner (1.), 1:1 Tobias Göhringer (8.), 2:1 Marcel Hutzel (36.), 2:2 Sezgin Pasov (55.), 3:2 Jannik Rauß (69./FE), 4:2 Simon Mohr (90.+1) . Bes. Vork.: Rot für Tobias Göhringer (65., SGM R/H)) und Gelb-Rot für den bereits ausgewechselten Raphael Mahle auf der Spielerbank (69., SGM S/W). Res.: 3:3.

SV Fischbach – FC Inter Laupheim 1:1 (0:0). In einer hart umkämpften und intensiv geführten Begegnung geht die Punkteteilung in Ordnung. Durch einen direkt verwandelten Freistoß in der Nachspielzeit konnte der SVF seine Serie weiter ausbauen und blieb zum fünften Mal in Folge ungeschlagen. Tore: 0:1 Ous Tamba (56.), 1:1 Nico Bammert (90.+3). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Felix Stumm (78., Inter).

SV Rissegg – TSG Achstetten II 7:3 (3:2). In einer torreichen und unterhaltsamen Partie auf dem Biberacher Kunstrasenplatz konnte der Gast bis zum 2:4 noch Paroli bieten. Der SVR gab danach den Ton an und schraubte das Ergebnis, auch Dank eines Viererpacks von Michael Schuhwerk, auf 7:3 in die Höhe. Tore: 1:0 Mario Hartmann (4.), 2:0, 6:3 Kevin Kästle (19., 76.), 2:1, 2:2 Nikolai Reuder (21., 25.), 3:2, 4:2, 5:3, 7:3 Michael Schuhwerk (35., 53., 72., 81.), 4:3 Patrick Frank (70.).