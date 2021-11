Türkspor Biberach lässt Punkte liegen

In der Fußball-Kreisliga B II haben am ersten Spieltag der Rückrunde der Spitzenreiter SGM Tannheim/Aitrach und der neue Zweitplatzierte der FV Rot gewonnen. Türkspor Biberach dagegen büßte beim 0:0 in Schwendi Punkte ein und fiel dadurch in der Tabelle auf Rang drei zurück.

SV Rissegg – SGM Tannheim/Aitrach 0:8 (0:4). Der SVR konnte auf dem Kunstrasenplatz in Biberach die ersten 30 Minuten der Partie offen gestalten und hatte bis dahin sogar zwei Aluminiumtreffer zu verzeichnen. In der Folge brachen dann aber beim Gastgeber alle Dämme und der Spitzenreiter schraubte problemlos das Ergebnis in die Höhe. Tore: 0:1, 0:3 Christian Villinger (21., 39.), 0:2 Antony Kraft (26.), 0:4, 0:7 Niklas Villinger (44., 73.), 0:5 Julius Boscher (47.), 0:6 Florian Villinger (72.), 0:8 Dominik Schäfer (80.). Res.: 2:8.

SF Schwendi II – Türkspor Biberach 0:0. In einem von der Taktik geprägten Verfolgerduell Vierter gegen Zweiter blieb es torlos. Nach ausgeglichener erster Hälfte erspielte sich Türkspor im weiteren Verlauf Vorteile und drängte vor allem in der Schlussphase auf etwas Zählbares. Die in der Defensive gut organisierten und auf Konter lauernden SFS II ließen aber in Strafraumnähe nichts anbrennen. Res.: 1:2.

FV Rot – FC Inter Laupheim 4:0 (1:0). Der favorisierte FV Rot zeigte zum Rückrundenauftakt im fairen Derby gegen die wie erwartet gut eingestellten und bis zur Pause auf Augenhöhe mithaltenden Gäste eine engagierte Leistung. Mit dem 2:0 brachen die Platzherren den Widerstand des Kontrahenten und legten zwei Tore zum verdienten und im Kampf um die vorderen Plätze wichtigen Dreier nach. Tore: 1:0 Miron Sander (6.), 2:0 Alexander Thanner (51.), 3:0 Eigentor (59.), 4:0 Eigentor (80.). Res.: 1:1.

SV Baustetten II – SGM Rot/Haslach II 3:0 (1:0). In einem über 90 Minuten einseitigen Spiel verhinderte der starke Gästetorwart Kai Friedberger einen noch höheren SVB-II-Sieg. Tore: 1:0 Felix Beulig (16.), 2:0 Patrick Treder (67.), 3:0 Fabian Sontheimer (89.). Bes. Vork.: Kai Friedberger hält FE von Nikolai Ertle (13.).

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III – SGM Sießen/Wain 2:2 (1:0). Die dominierende Heimelf sah bis zum 2:1-Anschlusstreffer wie der sichere Sieger aus. Danach änderte sich das Bild, denn die gute Moral zeigenden Gäste steigerten sich und kamen folgerichtig zum Ausgleich. Trotz Chancen hüben wie drüben zum Siegtreffer blieb es bei der Punkteteilung. Tore: 1:0 Ramy Ikrelef (27.), 2:0 Leon Link (46.), 2:1 Daniel Fick (49.), 2:2 Hani Bannani (78.).

SGM Reinstetten/Hürbel – SV Fischbach 0:0. Auf schwer bespielbarem Terrain taten sich beide Teams schwer, richtig Tritt zu fassen. Das Remis am Ende war leistungsgerecht.