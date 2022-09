Türkspor Biberach ist neuer Spitzenreiter

In der Fußball-Kreisliga B II hat es einen Wechsel an der Tabellenspitze gegeben. Neuer Leader ist dank der besseren Tordifferenz Türkspor Biberach. Der bisherige Klassenprimus, die punktgleiche SGM Reinstetten/Hürbel, konnte nicht eingreifen, da die Partie gegen die SGM Altheim/Schemmerberg, die den siebten Spieltag komplettiert, bereits am 15. September stattfand und mit 3:3 endete.

Türkspor Biberach – SV Fischbach 5:0 (0:0). Der SVF bot lange Zeit durch eine starke Leistung dem neuen Tabellenführer Paroli. Erst in der Schlussphase hatte die Heimelf dann leichteres Spiel und schraubte durch drei Tore, darunter ein strammer Sonntagsschuss zum 4:0, das Ergebnis in die Höhe. Zuvor musste Türkspor-Torwart Fahri Cebeci zweimal (10., 62.) in höchster Not retten, um einen Gegentreffer zu verhindern. Tore: 1:0, 2:0 Halil Ayan (55./FE,70.), 3:0, 4:0 Edis Göle (81., 86.), 5:0 Ilyas Aksit (88.).

SGM Sießen/Wain – SV Rissegg 0:2 (0:0). Die Platzherren konnten bis in die Schlussphase, auch dank Torwart Marco Kasack als sicherem Rückhalt, die Partie offen gestalten. Die SGM geriet kurz nach dem Wechsel durch ein Eigentor in Rückstand, die Bemühungen im weiterem Verlauf zum Ausgleich zu kommen blieben trotz Chancen erfolglos. Stattdessen machte der Gast mit dem 0:2 vorzeitig den Sack zu. Tore: 0:1 Eigentor (51.), 0:2 Michael Schuhwerk (77.). Res.: 2:4.

FC Inter Laupheim – SV Baustetten II 2:0 (0:0). Der Gastgeber zeigte nach dem zahnlosen Auftritt zuletzt in Fischbach ein ganz anderes Gesicht und betrieb Wiedergutmachung in eigener Sache. Inter dominierte das Derby von Beginn an, doch Gästetorwart Dominik Gavric, zwei Mal Pfosten und eigene Abschlussschwäche standen weiterem Zählbarem im Weg. Der SVB II dagegen beschränkte sich auf seine Defensive und lauerte auf Konter. Doch außer einem Pfostentreffer versprühte der Gast in Strafraumnähe kaum Gefahr. Inter-Spieler Ous Tamba (53., 88.) avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Res.: 3:4.