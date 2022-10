Türkspor Biberach baut Vorsprung weiter aus

In der Fußball-Kreisliga B II Riß hat am neunten Spieltag Türkspor Biberach durch einen 3:1-Sieg gegen die SGM Altheim/Schemmerberg den Vorsprung weiter ausgebaut. Der Rückstand des spielfreien zweitplatzierten SV Rissegg beträgt nun fünf Punkte.

SF Sießen/Wain – SV Baustetten II 2:0 (1:0). Die SGM mit Torwart Marco Kasack als sicherem Rückhalt war über weite Strecken des Kellerduells die bessere Mannschaft. Der vor der Saison von Baustetten zur Heimelf zurückgewechselte Nikolai Ertle avancierte mit einen Doppelpack (43., 82.) zum Matchwinner. Res.: 0:1.

Türkspor Biberach – SGM Altheim/Schemmerberg 3:1 (2:0). Der Tabellenführer tat sich gegen defensiv eingestellte Gäste schwer, zu drei Punkten zu kommen. Die Partie blieb bis in die Nachspielzeit spannend, obwohl die SGM in Strafraumnähe nur wenig Torgefahr versprühte. Die dezimierten Gastgeber, nach Rot für Malik Cebeci (70.) wegen Notbremse, machten erst in der Nachspielzeit den Sack zu. Tore: 1:0 Onur Kazanci (33./FE), 2:0 Ibrahim Ovayolu (35.FE), 2:1 Mario Eggle (90.), 3:1 Zvezdan Asanovic (90.+3). Res.: 6:2.

FC Inter Laupheim – SGM Reinstetten/Hürbel 2:0 (0:0). Die beiden Abwehrreihen ließen nur wenig zu, deshalb blieben Chancen Mangelware. Als der Gast nach dem Rückstand hinten aufmachte, sorgte Inter mit einem Konter quasi für die Entscheidung. Tore: 1:0 Halit Baykara (61./FE), 2:0 Hamza Tanrikulu (86.). Res.: 1:1.

SF Schwendi II – SV Fischbach 4:0 (2:0). Die heimstarken SFS II machten im Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn die Tore zum richtigen Zeitpunkt. Der durch einen Doppelschlag früh in Rückstand geratene Gast konnte aus seinen Torgelegenheiten kein Kapital schlagen. Tore: 1:0, 2:0 Florian Zimmermann (1., 2.), 3:0 Tobias Jöchle (48.), 4:0 Oliver Jöchle (85.). Bes. Vork.: SFS-II-Torwart Nikolas Eisele hält FE von Enas Mamudi (58.).