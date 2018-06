TTF starten optimistisch in Königsklasse

Der Start naht: Am Freitag, 7. September, steht für die TTF Liebherr Ochsenhausen die erste Partie in Europas Tischtennis-Königsklasse, der Champions League (ECL), an. Gegner ist El Nino Prag (19.30 Uhr, BSZ-Sporthalle Biberach). Vor der ersten Partie herrscht Optimismus beim Gastgeber. „Ich denke, wir haben ein gutes Los gezogen, die Gruppe ist machbar, das Viertelfinale mit unserer neu formierten Mannschaft erreichbar. Natürlich werden wir nicht den Fehler machen, einen der Gegner zu unterschätzen“, sagt TTF-Präsident Kristian Pejinovic. Weiterer Gegner ist Chartres ASTT (Frankreich).

Alles andere als Platz drei in der Gruppe für den heutigen Gegner El Nino Prag wäre eine faustdicke Überraschung. Allerdings ist das TTF-Lager gewarnt, nach der Niederlage zum Start in der vergangenen Champions-League-Saison. Da verlor Ochenhausen ebenfalls gegen einen „Underdog“ aus der Tschechischen Republik, Lokomotiva Vrsovice Aquecon vor heimischer Kulisse mit 0:3. Eine Niederlage die die Mannschaft auch mental wochenlang nicht abschütteln konnte. Bei einer Dreiergruppe mit insgesamt nur vier Partien könnte ein Ausrutscher für jeden Verein fatale Folgen haben. Deshalb müssen die TTF hellwach und entschlossen in die Partie gehen.

Grund zu Pessimismus gibt es in Ochsenhausen nicht. Die TTF um Trainer Dubravko Skoric sind mit Ryu Seung Min stärker einzuschätzen als in der vergangenen Saison. El Nino Prag nahm schon in der vergangenen Saison an der ECL in der Besetzung Tomas Konecny (Weltrangliste: 148), Josef Plachy (137), Tomas Tregler (236) sowie Michal Obeslo (244) teil und wurde Gruppendritter. Konecny gelang es, bei den English Open im vergangenen Jahr den weltbesten Tischtennisspieler Zhang Jike (China) zu schlagen. Aufhorchen ließ das Team aus Prag 2011 durch einen 3:1-Heimsieg gegen den späteren Titelgewinner Orenburg, der jedoch ersatzgeschwächt angereist war. Auch in der kommenden Spielzeit hat El Nino ausschließlich Tschechen auf der Meldeliste. Der Kader blieb nahezu unverändert. Hinzugestoßen ist allerdings Linkshänder Antonin Gavlas (WRL 226), der in der Bundesliga einige Jahre für den TTV Gönnern gespielt hat. Gemessen an der aktuellen Weltrangliste wären die TTF-Akteure eindeutig im Vorteil: Ryu Seung Min ist 17., Tiago Apolonia 36., Kirill Skachkov 46. und Liam Pitchford 145.

Die an Position vier gesetzten TTF treten in der Vorrundengruppe B an. Da diese Saison insgesamt nur zwölf Klubs am Start sind, wird in vier Dreiergruppen gespielt. Die ersten beiden Teams aus jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein.