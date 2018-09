TSV Warthausen behauptet Rang eins

Der TSV Warthausen hat in der Frauenfußball-Bezirksliga Riß die Tabellenspitze verteidigt. Den höchsten Sieg des Spieltags landete die SGM Schemmerhofen/Baltringen.

SV Laupertshausen – SGM Bellamont/Rot II 1:3 (1:1). Der SVL vergab in dieser Partie viele Torchancen. So hatte am Ende Bellamont/Rot II das glücklichere Ende für sich und ging als Sieger vom Platz. Tore: 0:1, 1:3 Michaela Zwerger (27., 87./FE), 1:1 Alina Landthaler (35.), 1:2 Mara Eschbach (71.).

SV Reinstetten II – SGM Schemmerhofen/Baltringen 0:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:3 Sandra Rupf (14., 63), 0:2, 0:5 Verena Arendt (24., 87.), 0:4 Alexandra Betz (70.).

TSV Hochdorf – TSV Warthausen 2:4 (2:3). Beide Mannschaften begegneten sich in der ersten Hälfte auf Augenhöhe. Selina Müller brachte Hochdorf in Führung (6.), Johanna Bretzel (13.) und Sophie Moormann (24.) wendeten das Blatt zugunsten der Gäste. Moormann (33.) erhöhte auf 1:3, doch Kim Kohler (43.) stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Nach der Pause war das Glück nicht mehr bei den Hochdorferinnen, Johanna Bretzel sorgte für den Endstand (70.).

SGM Dettingen/Kirchberg/Balzheim – SV Mietingen II 0:3 (0:2). Der SVM II ging nach einer guten halben Stunde durch einen Elfmeter in Führung, ein schnell ausgeführter Freistoß führte zum 0:2. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste noch auf 0:3. Tore: 0:1 Julia Füller (29./Elfmeter), 0:2, 0:3 Elisa Klas (35., 70.).