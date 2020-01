„Das ist ein riesen Verlust“: Als einen „riesigen Verlust“ bezeichnet Heinz Remke, Vorsitzender des FV Biberach, den Abgang von Andreas Wonschick im kommenden Sommer. „Anfang Dezember hat Andi angedeutet, dass er Gespräche führt. Da war ich schon überrascht, da er uns eigentlich schon für die kommende Saison zugesagt hatte“, sagt Remke auf SZ-Nachfrage. „Ende des Jahres hat er dann mitgeteilt, dass er als Spielertrainer nach Ummendorf gehen wird.“ Der FVB-Vorsitzende hegt ob der Entscheidung aber überhaupt keinen Groll. „Aus seiner Sicht ist es nachvollziehbar und wir wünsche ihm alles Gute für Ummendorf. Die Tür für eine Rückkehr ist für Andi immer offen.“ Wonschick habe in den vergangenen Jahren die Mannschaft mitgeprägt. „Er war auch immer ein Vorbild neben dem Platz. Seine großen Qualitäten als Spieler sind unbestritten. Er war und ist immer ein Anführer“, sagt Remke, der keine negativen Auswirkungen für den Rest der Saison erwartet: „Die Mannschaft ist charakterlich gefestigt. Auch Andi wird bis zum Schluss Gas geben. Da bin ich mir sicher.“ Wie Wonschicks Abgang kompensiert werden soll, ist noch unklar. „Das ist jetzt auch eine Chance für die Leute, die sich hinter Andi gut entwickeln konnten, einen Schritt nach vorn zu machen“, sagt der FVB-Vorsitzende. „Wir werden uns bemühen, wieder eine Mannschaft zusammenzustellen, die in der Lage ist, auch nächste Saison in der Landesliga vorn mitzuspielen.“