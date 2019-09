TSV Ummendorf verliert erneut

Der TSV Ummendorf hat in der Fußball-Kreisliga A I auch beim SV Erolzheim verloren. Die SGM Rot/Haslach macht mit der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II kurzen Prozess.

SV Erolzheim – TSV Ummendorf 3:1 (0:0). Der SV Erolzheim war über die gesamte Spielzeit hinweg die bessere Mannschaft und hätte aufgrund seiner Vielzahl an Möglichkeiten mit einer Führung in die Pause gehen müssen. Die Gastgeber machten im zweiten Durchgang weiter Druck und wurden am Ende mit einem hoch verdienten Heimsieg belohnt. Tore: 1:0, 2:0 Sebastian Harder (56., 61.), 2:1 Timo Ditscher (68./HE), 3:1 Muhammed Sarici (72./FE). Res.: 1:5.

LJG Unterschwarzach – SV Dettingen II 1:0 (0:0). Im ersten Spielabschnitt war die Partie noch ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit schaltete die LJG noch einen Gang höher und kam zu zahlreichen Möglichkeiten. LJG-Spieler David Kloos erzielte in der 72. Minute das goldene Tor. Der Heimerfolg geht aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit in Ordnung.

SV Kirchdorf – SGM Muttensweiler/Hochdorf 1:1 (0:1). Bereits in der fünften Minute konnte Gästespieler Fabian Angele einen Fehler in der SVK-Abwehr zur 1:0-Führung nutzen. Im zweiten Durchgang hatten dann die Gastgeber ein Übergewicht und kamen in der 50. Minute durch Öztürk Karatas zum 1:1-Ausgleich. Kirchdorf hatte danach noch gute Möglichkeiten, um den Siegtreffer zu erzielen. Deshalb ist das Remis für das Gästeteam etwas glücklich. Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte in der Nachspielzeit (90. +3) für SVK-Spieler Mehmet Özcan.

SGM Rot/Haslach – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II 5:1 (2:0). Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse hatten die Gäste durch einen Pfostenschuss die erste Tormöglichkeit. Danach übernahm aber die Heimelf das Kommando und führte bis zur Pause verdient mit 2:0. Mit dem 3:0 kurz nach dem Seitenwechsel (47.) war die Partie gelaufen. Tore: 1:0, 5:1 Marius Pfeiffer (17., 83.), 2:0 Benjamin Grießer (29.), 3:0 Luca Badstuber (49.), 3:1 Christian Wiest (64.), 4:1 Robin Föhr (74.). Res.: 6:3.

FV Biberach II – SV Mittelbuch 2:2 (0:1). Die Gäste waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Die Gastgeber waren im zweiten Spielabschnitt das überlegene Team, obwohl sie zunächst noch einen weiteren Treffer hinnehmen mussten. Die Heimelf zeigte Moral und kam am Ende noch zum hochverdienten Ausgleich. Tore: 0:1 Patrick Rehm (15.), 0:2 Luca Ruedi (65.), 1:2 Denis Hoxha (67.), 2:2 Andrej Walter (88.).

SV Winterstettenstadt – FC Bellamont 4:2 (0:1). Der FCB verkaufte sich in Winterstettenstadt teuer. Bei widrigen Platzverhältnissen hatten die Gastgeber jedoch ein leichtes Chancenplus und siegten daher am Ende nicht unverdient. Spieler des Tages war SVW-Akteur Oliver Zeh mit seinen drei Toren. Tore: 0:1 Ricco Heckenberger (40.), 1:1, 2:2, 4:2 Oliver Zeh (51., 73., 87.), 1:2 Uwe Martin (65.), 3:2 Lukas Baur (83.). Res.: 2:6.