TSV Ummendorf bittet zum Spitzenspiel

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A I tritt der SV Erolzheim in Ummendorf an. Abstiegssorgen treiben derweil die beiden Kontrahenten Wacker Biberach und Winterstettenstadt um. Die Partie in Bellamont beginnt am Sonntag, 27. September, um 16.30 Uhr, alle anderen Spiele um 15 Uhr.

Eine ganz knifflige Aufgabe hat der TSV Ummendorf vor sich. Der derzeit stark auftretende SV Erolzheim reist an. Beide Mannschaften haben höhere Ziele und sind dringend auf die Punkte angewiesen. Der Gastgeber Ummendorf steht aber unter noch größerem Zugzwang. Es wurden bereits schon viel zu viele Zähler verschenkt. Zudem will der TSV vor eigenem Publikum nicht leer ausgehen. Wenn jedoch die Illertaler als Sieger vom Platz gehen, wäre Ummendorf für die nächsten Wochen im Kampf um Tabellenplatz eins oder zwei vorerst abgeschrieben.

Ein Remis oder ein Ummendorfer Sieg würde auf jeden Fall dem Mitkonkurrenten SV Eberhardzell gefallen. Der SV Eberhardzell empfängt selbst den SV Ochsenhausen II. Eberhardzell ist seit dem vergangenen Sonntag Tabellenführer und will Rang eins nicht gleich wieder loswerden. Erst vier Gegentore musste der Tabellenführer bisher hinnehmen. Entsprechend schwer wird es für die Gäste werden, wenngleich auch Ochsenhausens „Zweite“ derzeit in einer sehr guten Form ist. Ochsenhausen II belegt den achten Rang und ist in dieser Tabellenregion sonst nicht immer zu finden.

Die Niederlage beim SV Erolzheim kostete den FC Bellamont die Tabellenführung. Trotzdem verläuft die Saison bisher sehr ordentlich für den FCB. Zum Heimspiel kommt nun der SV Erlenmoos angereist. Für den Bezirksliga-Absteiger ist der bisherige Saisonverlauf eher enttäuschend. Ein negativer Höhepunkt war die Heimniederlage am vergangenen Spieltag gegen Türkspor Biberach. Bellamont hat durchaus die Chance, auch nach dem Spiel zu den führenden Teams in der Kreisliga A I zu gehören.

Sorgenkinder unter sich

Ganz andere Sorgen haben die Teams vom FC Wacker Biberach und vom SV Winterstettenstadt, die in Biberach direkt aufeinandertreffen. Wacker ist mit drei Punkten Tabellenletzter und der SV Winterstettenstadt ist mit fünf Zählern Drittletzter. Personell sind beide Mannschaften nicht bestens ausgestattet, es klemmt und zwickt überall. Beide Vereine dürften den Gedanken im Hinterkopf haben, dass im direkten Aufeinandertreffen nur ein Sieg zählt. Dementsprechend ist auch der Spielverlauf der Paarung zu erwarten. Türkspor Biberach hat jetzt einen einstelligen Tabellenplatz inne und empfängt in dieser Situation den SV Muttensweiler. Der SVM trotzte zuletzt der LJG Unterschwarzach ein Unentschieden ab und ist in diesem Spiel in der Favoritenrolle. Doch Vorsicht ist geboten. So leicht wie noch zu Saisonbeginn ist Türkspor Biberach nicht mehr zu schlagen. (ab)