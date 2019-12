TSV Kirchberg hat die Nase vorn

Bei der Futsal-Bezirkshallenmeisterschaft der B-Juniorinnen hat am Ende der TSV Kirchberg verdientermaßen die Nase vorn gehabt. Bei dem Turnier, bei dem jeder gegen jeden spielte, kam keine Mannschaft in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach ganz ungeschoren davon.

Auffällig war besonders, dass von zehn Spielen drei mit einem 0:0 endeten, wobei der SV Reinstetten zwei Mal beteiligt war. Nur in zwei Partien sahen die Zuschauer drei Tore. Die Futsal-Regeln spielten dabei zweifellos eine gewisse Rolle. Wenn ein Ball an die Bande geht, weiß niemand, wo er genau ankommt. Auf der anderen Seite beschert der Futsal einen fast ununterbrochenen Spielfluss. „Beim Futsal fallen eben nicht so viele Tore“, so Doris Gerster, im Bezirk Riß zuständig für die Frauen.