TSV Hochdorf landet Kantersieg

Der TSV Hochdorf hat in der Frauenfußball-Bezirksliga den Rückstand auf Spitzenreiter SV Mietingen II auf zwei Punkte verkürzen können. Während der TSV einen 8:0-Kantersieg landete, kam der SVM II über ein 0:0 nicht hinaus.

SV Reinstetten II – SV Mietingen II 0:0. Auf dem Kunstrasenplatz in Ochsenhausen stand der SV Reinstetten II defensiv stark und konnte so den Angriffen des SV Mietingen II standhalten. Außerdem nutzte der SVM II seine Torchancen nicht, wodurch die Partie letztlich 0:0 endete.

SGM Bellamont/Rot/Dietmanns II – TSV Hochdorf 0:8 (0:4). Hochdorf zeigte von Beginn an schöne Kombinationen und führte zur Pause bereits mit 4:0. Auch in Halbzeit zwei blieb der TSV überlegen. Die SGM verzeichnete nur vereinzelte Torchancen, konnte diese aber nicht verwerten. Besser machte es der TSV, der so einen 8:0-Kantersieg herausschoss. Tore: 0:1, 0:6 Selina Müller (8., 78.), 0:2 Verena Schweizer (16.), 0:3 Yvonne Fuchs (32., 79.), 0:4 Anja Maucher (36.), Hannah Gnandt (48.), Eva Gnandt (86.).

FC Wacker Biberach - SGM Baltringen/Schemmerhofen 0:2 (0:1). Die Heimmannschaft startete unaufmerksam ins Spiel und kassierte so schnell das 0:1. Wacker fing sich, baute Druck nach vorn auf, ohne aber zu zwingenden Torchancen zu kommen. Die SGM versuchte immer wieder über Konter zum Erfolg zu kommen, die aber von der Wacker-Defensive gut unterbunden werden konnten. In die zweite Halbzeit starteten die Gäste besser und bauten den Vorsprung auf 2:0 aus. Wacker spielte danach zwar immer wieder gut nach vorn, war vor dem Tor aber zu ungefährlich. Tore: 0:1 Milena Autrum (1.), 0:2 Verena Arendt (55.).

SV Laupertshausen – SGM Dettingen/Kirchberg 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Laura Reinhardt (7.), 0:2 Jasmin Liska (58.), 1:2 Theresa Kilian (62.), 1:3 Diana Schultheiß (69.), 1:4 Isabelle Gschwind (87.).