TSG und SVS spielen jeweils unentschieden

Die beiden führenden Vereine TSG Achstetten und SV Schemmerhofen sind in der Fußball-Kreisliga A II in den Nachholspielen am Mittwochabend jeweils nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Ebenfalls mit einem Unentschieden trennten sich der FC Inter Laupheim und der SV Mietingen II.

TSG Achstetten – SGM Warthausen/Birkenhard 0:0. Ein schwaches Spiel lieferte die TSG ab und musste am Ende mit dem 0:0 noch hoch zufrieden sein. Während der gesamten Partie fand Achstetten nie ins Spiel und lief dem Gegner zu oft hinterher. Es war Achstettens bisher schwächste Saisonleistung.

SV Burgrieden – SV Schemmerhofen 2:2 (0:1). Im ersten Spielabschnitt waren die Gäste die bessere Mannschaft. Sie waren spielerisch und läuferisch dem SVB überlegen. Deshalb ging die 1:0-Pausenführung für den SV Schemmerhofen in Ordnung. Interessanter sollte die zweite Halbzeit werden. Die Gastgeber traten kämpferischer auf und wurden prompt mit zwei Toren belohnt. Die Gäste rannten nun an und kamen in der 77. Minute noch zum gerechten und verdienten Ausgleichstor. Tore: 0:1 Jannis Graf (20.), 1:1 Felix Rottmaier (52.), 2:1 Tobias Schaich (58.), 2:2 Thomas Graf (77.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Marco Graf (81./SVS).

FC Inter Laupheim – SV Mietingen II 2:2 (2:1). In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber leichte Vorteile und die Halbzeitführung war durchaus verdient. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste dann die Nase vorn und kamen in der 84. Minute noch zum insgesamt verdienten Ausgleich. Tore: 1:0, 2:1 Andrija Puljiz (25., 40.), 1:1 Toni Zeitz (29.), 2:2 Andreas Bösch (84.).