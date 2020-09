TSG Achstetten verliert überraschend

Die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen hat in der Fußball-Kreisliga A II das Schlusslicht Wain deutlich besiegt. Burgrieden kam beim SV Sulmetingen II über ein 0:0 nicht hinaus. Schönebürg ließ der SGM Laupertshausen/Maselheim keine Chance. Bronnen verlor auch sein zweites Heimspiel deutlich. Die TSG Achstetten verlor überraschend gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren.

SGM Schemmerhofen/Ingerkingen – TSV Wain 4:0 (3:0). Die Heimelf legte den Grundstein zum Sieg bereits in der ersten Halbzeit. Nach dem vierten Treffer (54.) war die Partie endgültig gelaufen. Die Platzherren schalteten einen Gang zurück und die Gäste kamen besser ins Spiel, ohne jedoch für Gefahr vor dem SGM-Tor zu sorgen. Tore: 1:0, 4:0 Marcel Link (19., 54.), 2:0 Eigentor (36.), 3:0 Adrian Koritar (43.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für TSV-Spieler Matthias Schewe (74.).

SV Sulmetingen II – SV Burgrieden 0:0. Die favorisierten Gäste hatten zwar über die gesamte Spielzeit mehr Spielanteile, konnten sich jedoch kaum entscheidend durchsetzen. Auf der Gegenseite waren die Gastgeber bei einigen Kontern gefährlich und vergaben in der 55. Minute durch Michael Heine aus kurzer Entfernung die große Chance, in Führung zu gehen. Burgrieden drängte in den Schlussminuten auf den Sieg, die SVS-Abwehr konnte aber in der 90. Minute auf der Linie klären. Ein Kopfball von SVB-Spielertrainer Marcel Karremann ging knapp übers Tor.

SV Mietingen II – SGM Alberweiler/Aßmannshardt 1:3 (1:2). Die Gäste erwischten einen Start nach Maß und verstanden es nach einer knappen halben Stunde, ein zweites Tor nachzulegen. Mietingen spielte zwar diszipliniert, doch die Gäste waren stets gefährlich. In den letzten zehn Minuten warf Mietingen nochmals alles nach vorn, aber es blieb beim verdienten Gästeerfolg. Tore: 0:1 Robin Mohr (5.), 0:2 Marcel Siegler (28.), 1:2 Andreas Bösch (38.), 1:3 Timo Bailer (63.) Bes. Vork.: Gelb-Rot für SGM-Spieler Marcel Siegler (55.).

SGM Altheim/Schemmerberg – SV Äpfingen 3:1 (0:1). Zwei unterschiedliche Halbzeiten sahen die Zuschauer in Altheim. Der erste Durchgang gehörte dem Gast aus Äpfingen, der auch mit einer 1:0-Führung in die Pause gehen konnte. In der zweiten Halbzeit spielte die SGM mutiger nach vorn und kam noch zu einem verdienten Heimerfolg. Tore: 0:1 Manuel Schneider (7.), 1:1 Steffen Kammerer (48.), 2:1 Razvan Bucurenciu (52.). 3:1 Andreas Rapp (88.). Res.: 0:8.

SF Bronnen – SG Mettenberg 0:3 (0:0). Die Sportfreunde ließen viel zu viele Chancen liegen. Die stets gefährlichen Gäste aus Mettenberg konterten die Bronner in der zweiten Halbzeit aus. Tore: 0:1, 0:2 Tobias Guggenmoser (57., 68.), 0:3 Jan Block (83.). Res.: 1:2.

SC Schönebürg – SGM Laupertshausen/Maselheim 3:0 (2:0). Von der ersten bis zur letzten Spielminute war der SCS die klar bessere Mannschaft. Die Gäste hatten während der gesamten Spielzeit keine einzige Tormöglichkeit. Tore: 1:0 Christoph Rauß (31.), 2:0 Ronald Ried (39.), 3:0 Philipp Staible (87.). Res.: 3:1.

TSG Achstetten – SGM Attenweiler/Oggelsbeuren 0:1 (0:0). In einem niveauarmen Kreisliga-A-Spiel brachte die Heimelf keinen Fuß auf den Boden. Die Gäste zeigten gegenüber der TSG den größeren Einsatzwillen und wurden dafür in der 80. Minute durch das Tor des Tages belohnt. SGM-Spieler Fabian Maurer setzte mit einem Sonntagschuss den Ball in den Winkel.