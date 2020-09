TSG Achstetten ist im Heimspiel gefordert

Der Tabellenführer SGM Alberweiler/Aßmannshardt tritt in der Fußball-Kreisliga A II beim SV Mietingen II an. Achstetten hat Heimrecht gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. Die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen empfängt das Schlusslicht TSV Wain. Anstoß in Ingerkingen und Sulmetingen ist am Sonntag jeweils um 13.15 Uhr. In Achstetten geht es am Sonntag um 17 Uhr los. Alle anderen Partien beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Anders als in der Kreisliga A I ist in der A II bereits nach dem zweiten Spieltag keine Mannschaft mehr mit der maximalen Punktezahl ausgestattet. Vier Zähler ist das Maximum, was die A-II-Tabelle zu bieten hat.

Tabellenführer zu Besuch

Nicht gut verlief der Start für den SV Mietingen II. Noch keinen Punkt konnte der SVM II bisher gewinnen. Ausgerechnet jetzt kommt die SGM Alberweiler/Aßmannshardt als Tabellenführer zu Besuch. Die SGM kam zuletzt bei Schemmerhofen/Ingerkingen über ein 1:1 nicht hinaus, soll aber die bessere Mannschaft gewesen sein. Ob die Mietinger gerade in diesem Spiel den Schalter umlegen können?

Voll im Soll als Aufsteiger liegt die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen. Mit vier Punkten belegt die SGM den zweiten Tabellenplatz. Auf dem Sportgelände in Ingerkingen wird nun der TSV Wain begrüßt. Nach wie vor läuft es beim TSV Wain alles andere als rund. Die Heimelf ist in dieser Partie der klare Favorit gegen das Schlusslicht aus Wain.

So richtig rollt der Ball bei der TSG Achstetten noch nicht. Das Heimspiel gegen den SC Schönebürg unterstrich dies zuletzt deutlich. Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren jetzt tritt in Achstetten an. Die SGM machte am vergangenen Sonntag in Wain die Auftaktniederlage gegen Schemmerhofen/Ingerkingen wieder vergessen. Achstetten muss in dieser Begegnung alles daran setzen, um mit einem Sieg das Spielfeld zu verlassen.

Noch Sand im Getriebe

Auch beim SV Burgrieden ist noch Sand im Getriebe. Das Spiel gegen die SGM Altheim/Schemmerberg und das Derby gegen die SF Bronnen zeigten die Defizite auf. Gastgeber SV Sulmetingen II konnte bei der SGM Laupertshausen/Maselheim einen Sieg einfahren und kann entspannt dem anstehenden Heimspiel entgegen sehen.

Ebenfalls zu drei Zählern kam am vergangenen Spieltag die SGM Altheim/Schemmerberg. Vielleicht lässt sich dies auf dem Sportgelände in Altheim gegen den SV Äpfingen wiederholen. Aber auch der SVÄ war gegen den SV Mietingen II erfolgreich. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe geben.

Nachdem die SF Bronnen ihr Auftaktspiel gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim mit 0:5 in den Sand gesetzt hatten, war klar, dass sie beim Derby im benachbarten Burgrieden anders auftreten werden. Und so kam es auch, das Remis in Burgrieden war hochverdient. Wie machen die SF Bronnen jetzt im Heimspiel gegen die SG Mettenberg weiter? Mettenberg verlor gegen Altheim/Schemmerberg und geht in einer leichten Außenseiterrolle in dieses Spiel.

Eine Herausforderung

Der SC Schönebürg zeigte in Achstetten, dass er nach wie vor Biss hat und für jeden Gegner eine Herausforderung darstellt. Dies dürfte am Sonntag auch die benachbarte SGM Laupertshausen/Maselheim zu spüren bekommen. Ein SCS in Normalform dürfte den Platz als Sieger verlassen.