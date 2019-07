TSA-Paare verpassen zweite Runde

Zwei Paare der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach sind bei Weltranglistenturnieren auf der „danceComp“ in Wuppertal angetreten. Das internationale Turnier der World Dancesport Federation (WDSF) in der Stadthalle von Wuppertal zog mehr als 2000 Paare an. Getanzt wurde auf einer 26 x 18 Meter großen Wettkampffläche.

Antonie und Harald Ries absolvierten bei den Senioren (Sen) III in der S-Klasse das dritte von vier erforderlichen Ranglistenturnieren zur Qualifikation für den Deutschlandpokal, der im Tanzen die deutsche Meisterschaft ist. Insgesamt 180 Paaren waren am Start. Für die zweite Runde mit 96 Paaren konnten sich Antonie und Harald Ries nicht qualifizieren. „Wir haben noch nicht die Souveränität und Dynamik, um im Mittelfeld der höchsten Klasse mithalten zu können“, bilanzierte Harald Ries. „Eine besondere Herausforderung war es, mit 13 Paaren gleichzeitig zu tanzen und trotzdem fließend durchzukommen. Es war eine gute Vorbereitung für die German Open Championship im August in Stuttgart.“

Auch Andrea und Arno Kalkuhl schafften den Sprung in die zweite Runde im Turnier der Sen II in der S-Klasse nicht. Sie belegten Platz 141 unter 178 Paaren.