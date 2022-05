TSA-Paare erreichen Runde zwei in Frankfurt

Nach drei Jahren und zwei ausgefallenen Veranstaltungen hat es wieder „Hessen tanzt“ in der Eissporthalle in Frankfurt/Main geheißen. Der Hessische Tanzsportverband hatte dabei zur 47. Auflage Tanzpaare aus der ganzen Welt eingeladen. An drei Tagen fanden insgesamt 60 Turniere statt, darunter zwölf Weltranglistenturniere.

Von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach traten Andrea und Arno Kalkuhl sowie Antonie und Harald Ries an. Sie starteten gemeinsam beim Weltranglistenturnier der Altersgruppe Senioren III. 106 Paare aus ganz Europa waren am Start. Wegen der Größe des Teilnehmerfelds war die Zahl der gleichzeitig tanzenden Paare laut TSA-Mitteilung in den ersten Runden mit 14 auf einer Fläche sehr hoch.

Da die fünf Standardtänze nur jeweils eine Dauer von knapp zwei Minuten haben, hatten die Wertungsrichter für jedes Paar nur circa sieben Sekunden Zeit, um zu entscheiden, wen sie für die nächste Runde nominieren möchten. Dieser Herausforderung stellten sich die TSA-Paare und erreichten die zweite Runde. Dabei errangen Kalkuhl/Kalkuhl 42 von 45 möglichen Wertungskreuzen für die nächste Runde.

Nach der Zwischenrunde fehlten Kalkuhl/Kalkuhl nur ein Wertungskreuz für das Erreichen der Runde der besten 48. Sie landeten auf dem 49. Platz. Damit waren das Paar und ihr Trainer laut Mitteilung nicht zufrieden, da sie leistungsmäßig klar in die nächste Runde gehört hätten. Daher müssen Kalkuhls nun an einer besseren Präsenz arbeiten, um sich auch in großen internationalen Turnieren deutlich von der Konkurrenz abzuheben.

Antonie und Harald Ries traten erstmals seit der Corona-Pause bei einem Turnier an. Sie zeigten sich zufrieden mit dem Erreichen der zweiten Runde, und dass sie sich trotz der langen Pause und weniger Trainingsaufwand den 63. Platz in diesem starken Feld sichern konnten. „Wir haben nach dieser langen Pause die Turnieratmosphäre sehr genossen, und freuen uns, dass wir zweimal tanzen durften“, bilanzierte Harald Ries.