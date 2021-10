TSA-Paare erreichen Podestplatzierungen

Mehr als 150 Tanzpaare aus verschiedenen Alters- und Leistungsklassen der Senioren sind bei den „ Mainhattan Dance-Days“ des TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt an den Start gegangen. Zwei Paare der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach verbuchten Podestplatzierungen in der Stadthalle Frankfurt am Main/Bergen.

In der S- Klasse der Senioren IV traten Kerstin Kowaschütz-Winter und Wolfgang Winter an. Auf einer Fläche von circa 20 x 16 Metern konnten die Paare laut TSA-Mitteilung ihre Choreografien mit vollem Schwung zeigen, sechs waren am Start. Winter/Kowaschütz-Winter erreichten in diesem Feld in der Endrunde nach dem Votum der fünf Wertungsrichter souverän den dritten Platz. „Das war in dieser höchsten Leistungsklasse das erste Mal, dass wir einen Treppchen-Platz erreicht haben. Unser nächstes ehrgeiziges Ziel ist jetzt die Teilnahme an dem demnächst anstehenden Wettkampf um den Deutschland-Pokal“, so Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz- Winter.

Andrea und Gerd-Michael Maier nahmen an vier Turnieren teil und erreichten dabei zwei weitere Platzierungen für den Aufstieg in die B-Klasse. In ihrer Leistungsklasse Senioren (Sen) III C erreichten die Biberacher souverän die Finalrunde. Dort belegten sie Platz drei unter neun Paaren. Im Turnier der jüngeren Sen-II-C-Klasse verfehlten sie mit Platz sieben knapp die Endrunde. Am zweiten Tag starteten Maier/Maier direkt in der jüngeren Klasse und erlangten in der Finalrunde mit Rang fünf eine weitere Aufstiegsplatzierung. Mit Platz sieben unter 12 Paaren beim Turnier der Sen III C verfehlten sie knapp die Finalrunde. „Zum Aufstieg in die nächsthöhere B-Klasse fehlt uns jetzt nur noch eine Platzierung. Das müsste dieses Jahr, sofern es Corona zulässt, noch zu schaffen sein“, so Andrea Maier.