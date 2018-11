TSA-Paare brillieren in Neusäß

Mit zwei Turniersiegen für Paare der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach ist der Neusäßer Herbstpokal zu Ende gegangen. Sowohl Karin und Helmut Hertle als auch Vera Hergenröther und Rainer Walter standen bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Treppchen.

Beim Turnier der Senioren (Sen) II-C-Klasse traten Andrea und Gerd Maier unter acht Paaren in der Vorrunde an. Souverän zogen sie in die Endrunde der besten sechs ein und belegten dort Platz sechs.

Unter den sieben Paaren in der Sen-III-B-Klasse waren auch Vera Hergenröther und Rainer Walter. Bereits in der Vorrunde zeigten sie, dass sie ganz vorn landen wollen, das TSA-Paar erhielt die volle Zahl der Wertungskreuze. Im Finale trumpften sie erneut auf. Da in Neusäß verdeckt gewertet wurde, blieb es jedoch spannend bis zur Siegerehrung. Der Jubel im Lager der Biberacher war groß, denn Hergenröther/Walter ließen schlussendlich die starke Konkurrenz aus Unterhaching und München hinter sich. Durch den Turniersieg verbuchten beide bereits die dritte Aufstiegsplatzierung in ihrem vierten Turnier in der B-Klasse.

In der A-Klasse waren sechs Paare vertreten, darunter zwei der Biberacher TSA: Karin und Helmut Hertle sowie Karin und Dieter Schramek. Einer kurzen Sichtungsrunde folgte die Finalrunde mit allen sechs Paaren. Auch dort wurde die Wertung nicht offen angezeigt. Erneut gab es letztlich Grund zum Jubeln für die Biberacher: Platz drei ging an Schramek/Schramek und der Turniersieg an Hertle/Hertle. Beide TSA-Paare sicherten sich damit auch eine Aufstiegsplatzierung für den Sprung in die S-Klasse. „Wir haben uns sehr über unseren ersten Platz gefreut, auch weil wir alle Tänze außer dem Wiener Walzer eindeutig für uns entscheiden konnten“, sagte Karin Hertle. „Toll war auch, dass Karin und Dieter Schramek mit ihrem dritten Rang ebenfalls einen Podestplatz ertanzten.“