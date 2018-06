TSA-Paare belegen Rang fünf

Birgit und Christophe Schoenenberger von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben beim Frühjahrsturnier in Waiblingen Rang fünf belegt. Diese Platzierung erreichten auch Kerstin Kowaschütz-Winter und Wolfgang Winter in Bayreuth.

Beim Frühjahrsturnier des TSC Staufer-Residenz Waiblingen galt es für Birgit und Christophe Schoenenberger in der B-Klasse, in die sie erst vor Kurzem aufgestiegen waren, zu bestehen. Im Wettbewerb der Senioren-II-B waren zwölf Paare am Start. Bereits in der Vorrunde überzeugten Schoenenberger/Schoenenberger in den Tänzen langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfoxtrott und Quickstepp. Nach einer ebenso souveränen Leistung in der Zwischenrunde zog das TSA-Paar ins Finale der besten sieben ein. Dort landeten Schoenenberger/Schoenenberger auf Rang fünf und ließen routinierte B-Klasse-Paare hinter sich.

Kerstin Kowaschütz-Winter und Wolfgang Winter gingen in Bayreuth bei den „Bavarian Dance Days“ nach einer längeren Turnierpause aufs Parkett. Diese Großveranstaltung wird in Kooperation mehrerer bayerischer Tanzvereine durchgeführt und bietet als Simultanturnier auf drei Tanzflächen mehr als 30 Startmöglichkeiten in den unterschiedlichen Alters- und Leistungsklassen der Hauptgruppen und Senioren. Rund 550 Paare aus fast allen Bundesländern sowie aus Österreich und Tschechien waren in Bayreuth vertreten. Bei den Senioren III A, der zweithöchsten Turnierklasse, waren die Biberacher am Start. Bereits in der Vorrunde zeigte sich das TSA-Paar gut aufgelegt. In der anschließenden Endrunde der besten sechs Paare fielen die Wertungen in den fünf Standardtänzen sehr unterschiedlich aus. Am Ende schlug der fünfte Platz für Kowaschütz-Winter/Winter zu Buche. „Der lange Anfahrtsweg nach Bayreuth hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Ergebnis ist ein weiteres Mosaiksteinchen auf unserem Weg in die höchste Tanzsportklasse“, zeigte sich Wolfgang Winter zufrieden.