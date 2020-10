Nach einer langen, coronabedingten Pause sind Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach auf das Parkett zurückgekehrt. Das TSA-Paar, das im März diesen Jahres den Landesmeistertitel gewonnen hatte, feierte beim Einladungsturnier „Aschaffenburg tanzt“ seine Premiere in der höchsten deutschen Turnierklasse S der Altersgruppe Senioren IV.

Ausrichter des Turniers war der TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg. Wegen der geltenden Corona-Vorschriften war die Zuschauerzahl auf 100 Personen begrenzt. Diese feuerten die Turniertänzer immer wieder lautstark an. Insgesamt 21 Paare aus ganz Deutschland waren am Start. Alle bestritten zwei Vorrunden in den fünf Standardtänze (Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfoxtrott und Quickstep). Anschließend tanzten die 14 Paare mit den meisten Wertungskreuzen im Halbfinale, die besten sieben zogen ins Finale ein. Letzteres verfehlten Winter/Kowaschütz-Winter nur um ein Wertungskreuzchen und erreichten so am Ende Rang acht.

„Endlich wieder tanzen. Nach dieser langen Zwangspause war dies der perfekte Auftakt in der höchsten Leistungsklasse S. Die Trainervorgaben und unsere teilweise neuen Choreografien konnten wir gemeinsam gut umsetzen und mit viel Schwung austanzen“, bilanzierten Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter.