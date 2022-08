TSA-Paar Neumann steigt in die A-Klasse auf

Ursel Straub-Neumann und Reiner Neumann von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben bei den Pokalturnieren „Die Ostsee tanzt“ in Schönberg-Holm das Turnier in der Klasse Senioren IV B Standard auf dem ersten Platz beendet. Damit machte das TSA-Paar den Aufstieg in die A-Klasse perfekt.

Bereits in der Vorrunde mit acht Paaren auf der Fläche zeichnete sich der Erfolg ab. Denn Neumanns gelang es laut Mitteilung mit einer guten Übersicht, ihre Choreografien in allen fünf Tänzen souverän zu zeigen.

Im Finale mit sechs Paaren wurden Neumanns sodann von allen Wertungsrichtern für ihre Tänze – Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep – jeweils mit dem ersten Platz belohnt. Da insgesamt acht Paare am Start waren, holten sich Neumanns auch ihre erforderlichen letzten Punkte für den Aufstieg in die A-Klasse.

Mit mehr als 70 Pokalturnieren an drei Tagen ist „Die Ostsee tanzt“ eine der größten Turnierveranstaltungen für Senioren in Deutschland. Veranstaltet wird sie von den Tanzsportgemeinschaften Creativ Norderstedt und Hamburg.