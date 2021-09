TSA-Paar Neumann gewinnt zwei Turniere

Ursel Straub-Neumann und Reiner Neumann von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben bei den Pokalturnieren „Die Ostsee tanzt“ in Schönberg-Holm zwei Turniersiege und einen zweiten Platz erzielt. In ihrer Leistungsklasse Senioren IV B Standard überzeugte das Biberacher Paar die fünf norddeutschen Wertungsrichter in allen drei Turnieren von seinen Leistungen, heißt es in einer TSA-Mitteilung.

Einen spannenden Wettstreit lieferten sich die Biberacher mit zwei Hamburger Tänzern, den Neumanns jeweils klar für sich entscheiden konnten. Insbesondere ihr Wiener Walzer und der Slowfox begeisterte sowohl die Juroren als auch das fachkundige Publikum. Pandemiebedingt waren die Startfelder begrenzt und die Turniere wurden geschachtelt. In der Senioren IV B Standard war das Feld so klein, dass es für Neumanns insgesamt nur zehn Punkte für den Aufstieg in die Senioren IV A gab.