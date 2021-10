TSA-Paar Kalkuhl sorgt für positive Überraschung

Andrea und Arno Kalkuhl von der Tanzsportabteilung der TG Biberach haben mit dem Erreichen des Viertelfinals und dem 21. Platz bei der Deutschen Meisterschaft der Standardtänzer (Startgruppe Sen III) überrascht. Das Tanzsportzentrum Stuttgart war Ausrichter der Veranstaltung, deren sportliche Höchstleistungen in diesem Jahr auch von der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) überwacht wurde.

Nach den Landesmeisterschaften lagen 120 Meldungen für das Turnier um den Deutschlandpokal der Standardtänzer (Sen III) vor, aber durch krankheits- und verletzungsbedingte Abmeldungen starteten dann nur 91 Paare in Stuttgart im Turnier. In der Vorrunde zeigte sich das TSA-Paar Arno und Andrea Kalkuhl noch von der ungewohnten Kulisse einer deutschen Meisterschaft mit vielen starken Paaren auf der Fläche, langen Pausen zwischen den Tänzen wegen der großen Teilnehmerzahl und dem Besuch durch die NADA beeindruckt. So konnte es die Nervosität erst zum Slowfox, dem vierten von fünf Standardtänzen abschütteln. Hier und im Quickstep konnten sich Arno und Andrea Kalkuhl noch die nötigen Wertungskreuze sichern, um die nächste Runde der besten 48 Paare zu erreichen. In dieser 48er-Runde zeigte das TSA-Paar dann seine beste Leistung und konnte sich auch deutlich gegenüber der Landesmeisterschaft steigern. So erreichte das TSA-Paar das Viertelfinale der besten 24 Paare und ließ dabei viele Paare hinter sich, die bei der Landesmeisterschaft vor ihnen platziert wurden.

Auch in der 24er-Runde konnte das TSA-Paar alle fünf Tänze Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep gut präsentieren. Der Sprung in die Runde der besten zwölf Paare aus Deutschland gelang nicht, aber das TSA-Paar konnte seine unerwartete Viertelfinal-Qualifikation mit drei weiteren geschlagenen Paaren bestätigen.

„Wir hätten nicht erwartet, dass wir uns schon in diesem Jahr auf Platz 21 in Deutschland platzieren können. Natürlich freuen wir uns besonders, dass wir bei einem so wichtigen Wettkampf unsere Leistung voll abrufen konnten“, sagte Arno Kalkuhl.