TSA-Paar Kalkuhl erreicht Runde zwei bei WM

Die Standardtanz-Weltmeisterschaften der Senioren III sind diesmal in Rotterdam ausgetragen worden. Andrea und Arno Kalkuhl von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach waren erstmals dabei und konnten die zweite Runde der besten 96 Paare erreichen.

Ein leistungsstarkes Feld von 157 Paaren aus 21 Nationen trat nach TSA-Angaben zur Standard-WM an, die in diesem Jahr im Topsportcentrum von Rotterdam ausgetragen wurde. In der Vorrunde konnten sich Arno und Andrea Kalkuhl in allen Tänzen sehr gut auf der großen Tanzfläche gegen die Konkurrenz behaupten. Sie erhielten vom internationalen Wertungsgericht 30 von 45 möglichen Wertungskreuzen. Damit erreichten sie klar die zweite Runde der besten 96 Paare. Auch hier zeigten sie in allen fünf Standardtänzen – Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep – eine gute Leistung. Doch die internationale Konkurrenz war in dieser Runde zu stark und Kalkuhls konnten nicht genügend Wertungskreuze für das Erreichen der dritten Runde sammeln. Nur acht deutsche Spitzenpaare schafften es unter die besten 48, darunter auch die neuen Weltmeister Gert Faustmann und Alexandra Kley aus Berlin. Für Andrea und Arno Kalkuhl reichte es in der Endabrechnung zu Platz 91 unter 157 Paaren.

„Für uns war schon die Teilnahme an den Weltmeisterschaften und das Erreichen der zweiten Runde etwas Besonderes. Gefallen hat uns besonders die Zeremonie mit dem Einmarsch der teilnehmenden Nationen“, lautete das Fazit von Arno Kalkuhl. „Wir werden weiter trainieren und versuchen, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.“