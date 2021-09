TSA-Paar Kalkuhl erreicht Halbfinale

Arno und Andrea Kalkuhl von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben das Halbfinale der Landesmeisterschaft erreicht. Am Ende belegten die Standardtänzer Platz elf unter 30 Paaren in der S-Klasse der Senioren III. Ausrichter der Titelkämpfe war der TSC Grün-Gold Heidelberg.

Die Landesmeisterschaft in der höchsten deutschen Tanzklasse hatte laut TSA-Mitteilung einen besonderen sportlichen Wert, da alle Paare, die sich für die deutsche Meisterschaft qualifizieren wollen, dort antreten mussten. Sieben Wertungsrichter aus verschiedenen Bundesländern sollten ein hohes Maß an Objektivität der Bewertung sicherstellen.

Das Feld der angetretenen 30 S-Klasse-Paare zeigte sich nach der Corona-Wettkampfpause sehr gut in Form. In der Vorrunde konnten sich Kalkuhl/Kalkuhl fast alle Wertungskreuze, die von den Wertungsrichtern für das Erreichen der nächsten Runde vergeben werden, sichern. Im Viertelfinale mit 24 Paaren erhielten die Biberacher laut Mitteilung mit guter Ausstrahlung und Qualität im Langsamen Walzer und Tango viele Wertungskreuze für das Erreichen des Halbfinales. Nachdem Wiener Walzer und Slowfox schwächer bewertet wurden, konnte das TSA-Paar im abschließenden Quickstep wieder überzeugen. So zogen Kalkuhl/Kalkuhl im letzten Tanz noch an mehreren etablierten Konkurrenten vorbei und erreichten das Halbfinale der besten zwölf Paare in Baden-Württemberg. Für den Sprung ins Finale reichte es dann nicht mehr, das TSA-Paar landete letztlich auf dem elften Platz.

„Wir haben uns in der coronabedingten Wettkampfpause gut entwickeln können und liegen nun im Feld deutlich weiter vorne als noch vor zwei Jahren“, sagte Arno Kalkuhl. Das TSA-Paar hat sich damit für die deutsche Meisterschaft am 25. September in Stuttgart qualifiziert und möchte auch dort möglichst weit kommen.