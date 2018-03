TSA bietet neue Kurse an

Die Tanzsportabteilung der TG Biberach (TSA) bietet Tanzpaaren mit Vorkenntnissen ab Mittwoch, 21. Februar, die Möglichkeit, in die Turniervorbereitungsgruppe hineinzuschnuppern. Immer mittwochs trainiert die Gruppe von 19 bis 20.30 Uhr Turnierchoreografien, technische Grundlagen, tänzerischer Ausdruck und Präsentation auf dem Turnierparkett. Zwei erfahrene TSA-Paare stehen dafür zur Verfügung: Marlene und Josef Moor haben auf Breitensportwettbewerben getanzt und coachen die Einsteigerpaare der TSA auf Turnieren in ganz Deutschland. Andrea und Arno Kalkuhl stiegen im vergangenen Jahr mit dem Vize-Landesmeistertitel in die S-Klasse auf, die höchste im deutschen Amateurtanzsport. Seit Januar dieses Jahres ist Andrea Kalkuhl lizensierte Trainerin C-Standard.

Zudem bieten Kalkuhls in Zusammenarbeit mit Karin und Dieter Schramek, ebenfalls Trainer C, ab Freitag, 23. Februar, einen Tanzkurs für Anfänger an. Über zehn Abende, jeweils freitags von 20.30 bis 22 Uhr, werden die Grundlagen von Cha-Cha-Cha, Rumba und Jive sowie Langsamem Walzer, Tango und Quickstep unterrichtet. Hierzu ist eine Anmeldung bis Dienstag, 20. Februar, erforderlich.