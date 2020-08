Trotz Corona im Ballkleid

Die frischgebackenen Abiturienten und die Pädagogen am Wirtschaftsgymnasium Biberach freuen sich über einen Schnitt von 2,4. Damit lag der Durchschnitt trotz coronabedingter Maßnahmen nur ein Zehntel unter dem Vorjahreswert.

„Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann“, wie Abteilungsleiter Jürgen Hartinger selbstbewusst betonte. Darüber und über die große Disziplin und das Durchhaltevermögen der Schüler freute sich auch Schulleiter Thomas Ohlhauser. Er dankte den Lehrern sowie den Sekretärinnen der Schule „für die super Versorgung während der Fernlehrphase“. Diese Herausforderung der vergangenen Monate habe die Gebhard-Müller-Schule offenbar bestens genommen. Mit diesen Erfahrungen sei sie gut gerüstet für das kommende Schuljahr, „was auch kommt, wir packen das“. Er bat die Abiturienten, auch „ein ganz großes Dankeschön mit nach Hause zu nehmen, an die Eltern, mit denen wir heute leider nicht feiern können, die euch und uns aber bestens unterstützt haben“. Und Hartinger ergänzte: „Schaut nicht zurück, schaut nach vorn, die Welt steht euch offen. Ihr habt die letzten Monate mit Bravour gemeistert. Und Ihr werdet den richtigen Weg für euch finden, jede und jeder.“

Obwohl es aufgrund der Hygienevorschriften keine übliche Abiturfeier geben konnte, hatten sich die Abiturienten in Schale geworfen. Die Abi-Garderobe war gekauft – und dann kam Corona. Und so liefen sie dort ein, wo sie sonst den schulischen Alltag verbracht hatten, und schmückten selbst das Atrium der Schule. Womit eine Zeugnisübergabe doch zur feierlichen Veranstaltung wurde. Sie wollten sich die Freude nicht nehmen lassen, aus gutem Grund. Schließlich konnten sich nicht nur die Abi-Ergebnisse sehen lassen, sondern hatten auch eine ganz besondere Leistung erbracht – verschobene Haupt- und Prüfungsnachtermine, Selbstlernphasen und grundsätzlich eine belastendere Situation.

Die 2020er-Jahre griff Ohlhauser in seiner Ansprache auf. Historisch gebe es da viele Parallelen: Die „Goldenen“ Zwanziger hätten in Feierlaune begonnen – und historisch und gesellschaftlich so manche Herausforderung gebracht. Trotz allem: „Ihr müsst keine Sorge um eure Zukunft haben. Erstens seid ihr bestens ausgebildet. Und zweitens habt ihr hier ein soziales Miteinander erfahren, das im Nächsten nicht den Feind sieht. Bewahrt diese Haltung, auch und besonders in Zeiten wie diesen.“

Die Gebhard-Müller-Schule freut sich über 95 übergebene Abi-Zeugnisse. Zweimal wurde die Fachhochschulreife vergeben. Darunter waren elf Preise (Note von 1,0 bis 1,4) und 15 Belobigungen (Note 1,5-1,9).

Sonderpreise gingen mehrfach an Jonathan Bracq. Neben dem Gebhard-Müller-Preis (beste Leistung in GGK) und dem Preis des Landrats (beste Leistung insgesamt) wurde er noch mit dem Rosemarie-Weber-Preis (beste Leistung in BWL in den Kursstufen 1 und 2) ausgezeichnet und erhielt den Hilde-Frey-Preis. Den Scheffel-Preis (beste Leistung in Deutsch in den Kursstufen 1 und 2, wenn im Fach das Abitur geschrieben wurde) erhielt Laura Böhm. Für das beste Abitur in den Naturwissenschaften wurde Henry Russ von der Firma Boehringer-Ingelheim ausgezeichnet. Mit einem Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft wurden Jonathan Bracq und Henry Russ für sehr gute Leistungen im Fach Physik geehrt. Der Chemie-Preis für das beste Abitur im Fach Chemie ging an Nina Lendler.

Die Absolventen

Die diesjährigen Absolventen des Wirtschaftsgymnasiums Biberach sind: Maximilian Albrecht, Fanol Bajraj, Wiktoria Banaszewska, Magnus Belz, Corinna Bertsch, Alina Biebel, Ben Binder, Jacqueline Bleher, Laura Böhm, Emilia Borodaj, Jonathan Bracq, Eva Brauchle, Johannes Brendle, Ela Celik, Lena Dangel, Gina Dodaro, Elena Dolderer, Michelle Duft, Jonas Eberle, William Eddie, Daniela Ehmele, Markus Fakler, David Fels, Anastasia Fomenko, Anna Fomenko, Jens Gaibler, Vanessa Gapp, Simone Glöckner, Jenniffer Gradtke, Julia Grimm, Maike Haas, Hannah Hägele, Jeremias Haid, Janik Halama, Sven Halder, Magdalena Harsch, Dominik Hergert, Katharina Herzog, Nicolai Hinsch, Mihael Hristov, Annarita Iervolino, Elaine Kanzleiter, Simon Kehrle, Veronique Klosa, Tabea Kohn, Noel Koritar, Thomas Koschick, Sonja Krämer, Mirjeta Krasniqi, Sina Lallemand, Nina Lendler, Jannik Liebhart, Moritz Ludwig, Jana Maier, Rick Maier, Ivana Martinovic, Janick Maucher, Andreas Möhrle, Matthias Moosbrugger, Iliana Ivanova Nedeva, Jonas Niestroj, Beritan Ovayolu, Daniel Paal, Amanda Peric, Moritz Quade, Marc Read, Klaudia Recz, Sonja Reich, Franziska Reiff, Hannes Riedmüller, Josef Rief, Marco Rindle, Sina Romer, Daniel Rulani, Lavinia Rus, Henry Russ, Angelika Ryczko, Axel Saiger, Jannik Saupe, Andreas Schill, Christian Schlegel, Maria Schmal, Manuel Schmid, Christian Schneider, Leo Schultheiß, Melanie Schulz, Nadine Simon, Noah Springer, Lene Track, Sarina Traub, Jannik Urban, Anika Weber, Lena Wegmann, Lara Werz, Gesa Wild, Thomas Würfel, Kim-Johannes Zell.