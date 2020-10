Trotz Corona: Freibad Biberach zieht positive Saisonbilanz

Obwohl die diesjährige Freibadsaison deutlich kürzer ausfiel, zeigt das Bäderteam der Stadtwerke Biberach in einer Pressemitteilung damit sehr zufrieden. Das Bad war vom 1. Juli bis zum 27. September geöffnet. In dieser Zeit zählten die Stadtwerke rund 14 000 Freibadeintritte. Zum Vergleich: In der letzten Saison waren es rund 37 000 Eintritte.

Coronabedingt mussten sich die Badegäste dieses Jahr auf einige Veränderungen einstellen: Der Freibadbesuch war beispielsweise nur innerhalb von drei verschiedenen Zeiträumen möglich. Dazwischen wurde gereinigt und desinfiziert. Auch der Zutritt zum Freibad war lediglich kontaktlos mittels Geldwertkarte möglich.

Trotz vieler Einschränkungen ist Joachim Isenmann, Leiter des Bäderteams bei den Stadtwerken sehr zufrieden. „Unsere Badegäste haben sich sehr vorbildlich verhalten und die neuen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit akzeptiert. Wir möchten uns bei allen unseren Besuchern für das Verständnis und das tolle Verhalten bedanken“, wird er in der Mitteilung der Stadtwerke zitiert.

Pünktlich zum Saisonende des Freibads öffnete das Biberacher Hallensportbad am 28. September wieder für alle Badegäste. Um möglichst allen Interessensgruppen das Schwimmen zu ermöglichen, wurden die Öffnungszeiten angepasst: Das Bad ist montags für die Öffentlichkeit geschlossen, da Schulen und Vereine an diesem Tag trainieren. Dienstags bis sonntags ist das Hallensportbad jeweils von 12 bis 19 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet. Davor und danach nutzen die Schulen und Vereine das Bad. Für die Öffnung und zum Schutz der Badegäste hat das Bäderteam der Stadtwerke einen umfassenden Hygiene- und Desinfektionsplan inklusive neuer Verhaltensregeln erarbeitet.

„Es ist uns völlig klar, dass wir damit nicht alle Wünsche der Nutzer erfüllen können,“ so Geschäftsführerin Margit Leonhardt. „Unter Pandemiebedingungen haben wir aber das Maximum möglich gemacht.“ Die Geldwertkarten vom Freibad können auch im Hallensportbad eingesetzt werden, falls noch Badegäste vom Sommer ein Guthaben übrighaben.