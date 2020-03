Trotz Corona: Aktion „Lichter für Demokratie und Toleranz“ will klares Zeichen setzen

Genau einen Monat nach dem Anschlag von Hanau sollen am Donnerstag 19. März, von 21.45 bis 22.15 Uhr im Landkreis Biberach noch mehr Lichter für Demokratie und Toleranz leuchten.

Initiiert vom Bündnis für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach (BDT) hatten sich schon bei der ersten Aktion am 26. Februar mehr als 400 Teilnehmer auf Plätzen versammelt, um ihre Anteilnahme und Solidarität mit den Opfern von Hass, Hetze und Rassismus und deren Angehörigen zu zeigen. Auch bekam das BDT Nachrichten aus Solingen, Stuttgart, Waldburg und weiteren Orten, wo Lichter ins Fenster gestellt wurden. Die Idee ist nun, dass sich diese Lichter am 19. März noch mehr verbreiten und genau zum Zeitpunkt des Anschlags von Hanau um 21:58 Uhr leuchten. „Ohne große Reden und ohne lautes Tamtam, sondern stille Gedanken und stilles Gedenken“, so die Veranstalter.

Auf Facebook, Instagram und den Webseiten der Mitglieder des Bündnisses werden die Teilnehmer dazu aufgerufen, eine Kerze, ein Teelicht im Glas, eine Taschenlampe oder auch das Handy zu nehmen und diese halbe Stunde in ihr Fenster zu stellen. „Damit will das BDT mit möglichst vielen Bürgern wieder ein deutlicheres Zeichen setzen, dass Hass, Hetze, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit keine Chance in unserer Mitte haben. Und dass es gilt, gemeinsam für eine freiheitliche und demokratische Gesellschaft einzutreten“, so die Veranstalter weiter. Wegen der aktuellen Entwicklung bittet das BDT aber auf Treffen an zentralen Orten zu verzichten.