Trommelwirbel zum KBZO-Jubiläum

Die Stiftung KBZO (Körperbehinderten-Zentrum Oberschwaben) feiert 2018 ihr 50-jähriges Bestehen. Die Schule im Rißtal startete in das Jubiläumsjahr mit einem Percussion-Konzert. Vor mehr als 60 Gästen eröffneten Mitglieder des Warthauser Drum- und Percussion-Studios von Markus Merz sozusagen mit einem Trommelwirbel die Veranstaltung.

Der Geschäftsbereichsleiter für Schulen und Kinderbetreuung, Thomas Sigg, gab einen sehr persönlichen Einblick in die Geschichte des aus einer Elterninitiative hervorgegangenen und heute als Stiftung firmierenden KBZO, die er selbst seit 30 Jahren mit prägt. Und er glaubt auch zu wissen, warum die Stiftung seither so erfolgreich tätig ist: „Wir fühlten uns immer von der Idee der bedarfsorientierten Selbsthilfe geleitet und wollten dorthin gehen, wo wir gebraucht werden.“

Wie groß der Bedarf nach einer solchen Einrichtung im Oberschwaben der 1970er-Jahre war, verdeutliche die Tatsache, dass sich in manchen frühen Jahren die Anzahl der Mitarbeiter jeweils verdoppelte. Heute betreuen rund 760 Mitarbeiter etwa 1400 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Der Standort Biberach wurde vor knapp 44 Jahren mit einem Kindergarten für Kinder mit Körperbehinderung eröffnet. Seit 19 Jahren besteht der Schulstandort der Stiftung in Biberach. In seiner Begrüßungsrede schilderte Schulleiter Stephan Frey, dass die Stiftung KBZO Kinder mit Behinderung in Schulen und Kindergärten des ganzen Landkreises Biberach fördere.

Drei- bis sechsjährige Kinder des Integrativen Kinderhauses Mullewapp gaben unter musikalischer Begleitung von Leiterin Claudia Keller mit dem eingängigen Lied „Wir sind die Rhythmus-Asse“ das Motto des Nachmittags vor. Rißtal-Schüler legten sich mit einem rasanten Beitrag über Autorennen in die Kurve, bevor 14 Mitglieder des Warthauser Drum- und Percussion-Studios unter Leitung von Markus Merz ein Feuerwerk an heißen Rhythmen entfachten. Ein Ausrufezeichen setzte bereits am Anfang der Auftritt der jüngsten Ensemble-Mitglieder, bei dem einer der Schüler mit seiner Tanzeinlage zu „Rockin‘ High“ sogar seinen Lehrmeister überraschte.

Wasser-Rhythmenzyklus

Merz erzählte, dass Percussion keine Altersgrenzen kenne. An diesem Tag reichte die Spanne von unter zehn bis 93 Jahren. Von einigen Familien seien gleich mehrere Mitglieder in den Percussion-Ensembles aktiv. Höhepunkt des Konzerts war der Rhythmenzyklus „Wasser“, der, durch eine Bildershow auf der Großleinwand untermalt, in eindrucksvoller Klangfülle den Kreislauf des lebenswichtigen Elements nachzeichnete. Die Musiker erwiesen sich dabei als Meister ihres Fachs und wechselten zur Überraschung der Gäste zwischen den Instrumenten hin und her. Den Abschluss bildete „Samba di Janeiro“, jedoch entließ das Publikum die Musiker erst nach zwei Zugaben.