Trockenheit: Riesenpilz hat leichtes Spiel

Wochenlange Hitze und Trockenheit haben der Natur zugesetzt. Der Rasen ist vielerorts verdorrt, die Pflanzen sind zumindest geknickt, wenn nicht gar ausgetrocknet. Da staunte SZ-Leser Erwin Fütterling nicht schlecht, als er im Burrenwald einen 70 Zentimeter großen Pilz am Wegesrand entdeckte – einen Riesenporling.

Der habe in diesen Tagen leichtes Spiel, sagt Georg Jehle, Leiter des Kreisforstamts in Biberach. Trockenheit mache dem Riesenporling nichts aus. „Der Pilz wächst gerne auf Baumstumpfen oder Holzpoltern. Nährstoffe zieht er nicht aus dem Boden, sondern aus dem Holz.“ Bäume versuchten zwar sich zu wehren, seien in diesen trockenen Tagen aber die schwächeren Gegenspieler, erklärt Jehle.

Imposanter Fund

Generell sei das Auftreten eines Riesenporlings für die Region nicht untypisch. „Der Fund ist auf jeden Fall imposant, ein außergewöhnlich großes Exemplar. Aber den Riesenporling kann man hier schon relativ oft sehen.“ Für Jehle ist der Pilz ein schönes Fotomotiv.

Auch wenn er nicht giftig ist: Wirklich genießbar sei der Riesenporling nicht. „Man kann ihn bestimmt panieren und als Schnitzel tarnen. Aber schmecken wird das glaube ich nicht. Dazu ist er zu zäh und ledrig.“