Trio steht nun punktgleich an der Spitze

Die SGM Warthausen/Birkenhard hat in der Fußball-Kreisliga A II überraschend zwei Punkte in Äpfingen abgegeben und damit für Hochspannung an der Tabellenspitze gesorgt. Die drei führenden Mannschaften SGM Warthausen/Birkenhard, SV Burgrieden und SV Alberweiler haben alle 26 Punkte.

SV Schemmerhofen – SV Alberweiler 0:2 (0:1). Nur in der Anfangsphase konnten die Gäste überzeugen. Danach waren die Gastgeber klar besser, doch beste Torchancen blieben ungenutzt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit machte Timo Bailer das 0:1. Im zweiten Durchgang gelang Daniel Grimm mit der einzigen Chance der zweite Treffer (88.).

TSV Wain – SGM Laupertshausen/Maselheim 0:1 (0:0). Ein hart umkämpftes Kellerduell sahen die Zuschauer in Wain. Die Gastgeber kreierten zu wenige Torchancen. In diesem Punkt waren die Gäste besser, sodass der Auswärtserfolg in Ordnung geht. Das Tor des Tages erzielte Oliver Frisch (52.). Res.: 0:2.

SV Sulmetingen II – SV Burgrieden 0:1 (0:0). In einem schwachen Kreisliga-A-Spiel ging Burgrieden letztlich als glücklicher Sieger vom Platz. Die Sturmreihen beider Mannschaften blieben meist stumpf, deshalb war es nicht verwunderlich, dass der einzige Treffer durch einen Foulelfmeter zustande kam. Maximilian Locherer verwandelte den Strafstoß sicher zum Tor des Tages (59.).

SC Schönebürg – FC Wacker Biberach 1:0 (0:0). Der erste Spielabschnitt war ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit war dann der SCS das bessere Team und wurde in der 62. Minuten durch das goldene Tor durch Manuel Schlaich belohnt. Die Platzherren versäumten es, ein zweites Tor nachzulegen, deshalb blieb das Spiel bis zum Schlusspfiff spannend. Bes. Vork.: SCS verschießt einen Foulelfmeter (67.). Res.: 3:2.

SG Mettenberg – SG Altheim/Schemmerberg 0:2 (0:0). In einem schlechten Kreisliga-A-Spiel versäumte es die Heimelf, ihre Torchancen zu verwerten. Besser machten es die Gäste, die in der 50. Minute durch einen Foulelfmeter, getreten von Nico Birk, mit 1:0 in Führung gingen. Mettenberg drückte auf den Ausgleich und musste in der 87. Minute durch Christian Weimer den endgültigen K. o. hinnehmen. Res.: 1:3.

SF Bronnen – SV Mietingen II 3:4 (1:1). In der ersten Halbzeit stellten die Gäste clever die Räume zu und ließen Bronnen nicht ins Spiel kommen. Im zweiten Durchgang wurde das Spiel immer rasanter und der SVM II kam zu einem nicht unverdienten Auswärtserfolg. Tore: 1:0, 3:2 Andreas Radnick (22., 80.), 1:1 Toni Zeitz (24.), 1:2 Stefan Steinle (53.), 2:2 Marius Baur (55./FE), 3:3 Timo Erdmann (90.), 3:4 Dennis Ott (90. +1).

SGM Warthausen/Birkenhard – SV Äpfingen 1:1 (0:1). Ein gerechtes Remis sahen die Zuschauer in Birkenhard. In der 23. Minute gingen die Gäste durch Christoph Betz in Führung. Eine Standardsituation nutzte SGM-Spielertrainer Jochen Hauler zum Ausgleich (53.). Die Gastgeber hatten noch eine Großchance zur Führung, doch sie wurde vergeben.