Trio mit optimaler Ausbeute

In der Fußball-Kreisliga B II sind die SF Schwendi II, die SGM Reinstetten/Hürbel und der SV Rissegg mit einem weiteren Sieg am zweiten Spieltag mit einer optimalen Ausbeute in die Saison gestartet.

SV Baustetten II – SV Rissegg 2:4 (0:1). Der SVB II war trotz zweier verletzungsbedingter Wechsel bis zur Pause über weite Strecken ebenbürtig. Die Platzherren gaben nach Wiederanpfiff zunächst den Ton an und drehten die Begegnung in ihrer besten Phase in ein 2:1 zu ihren Gunsten um. Die Führung hielt aber nicht lange, denn mit einem Doppelschlag sorgte der SVR erneut für eine Wendung. Der Sieg der Gäste geriet im weiteren Verlauf nicht mehr ernsthaft in Gefahr, da der Widerstand des Kontrahenten erlosch. Tore: 0:1 Kevin Korel (5.), 1:1 Lukas Schoch (60.), 2:1 Philipp Schaible (63.), 2:2 Ersin Cerimi (65.), 2:3 Tobiasz Hellmann (66.), 2:4 Willie Eddie (71.). Res.: 4:1.

SF Schwendi II - SGM Altheim/Schemmerberg 5:2 (3:2). Die Gäste, die zweimal in Führung gingen, konnten bis zur Halbzeit dem Tabellenführer Paroli bieten. Die SFS II ließen aber nach dem Wechsel nichts mehr anbrennen und kamen zu einem danach ungefährdeten Sieg. Tore: 0:1, 1:2 Daniel Missel (17., 22.), 1:1, 4:2 Tobias Jöchle (20., 56.), 2:2 Oliver Jöchle (37.), 3:2 Michael Marquardt (44.), 5:2 Tobias Hörmann (74.). Res.: 2:5.

SGM Sießen/Wain – SGM Reinstetten /Hürbel 0:2 (0:1). In Duell zweier siegreicher Teams des ersten Spieltags behielt am Ende der um einen Tick bessere Gast die Oberhand. Die Platzherren hatten in der 34. Minute Pech bei einem Pfostentreffer. Tore: 0:1 Kevin Schafitel (33.), 0:2 Marcel Hutzel (66.). Res.: verlegt auf Dienstag, 23. August, 19 Uhr.

Türkspor Biberach - FC Inter Laupheim 2:1 (0:0). In einem bis zum Schlusspfiff ausgeglichenen und spannenden Spiel kam Türkspor in der Schlussphase durch einen Doppelpack von Halil Ayan noch zum glücklichen Sieg. Dem Spielverlauf nach wäre eine Punkteteilung das gerechte Ergebnis gewesen. Tore: 0:1 Halit Baykara (60.), 1:1, 2:1 Halil Ayan (80./FE, 89.). Res.: 3:2.