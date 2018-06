Trio ist Favorit auf den Bezirksmeistertitel

Es rumort im Frauenfußball-Lager im Bezirk Riß. Grund dafür ist laut Staffelleiterin Doris Gerster, dass die Bezirkshallenmeisterschaft in diesem Jahr nicht zusammen mit der Hallenkreismeisterschaft der Männer ausgetragen wird. „Der Ärger im Frauenfußball-Lager darüber ist groß“, sagt die 52-Jährige, die als Staffelleiterin der Bezirks- und Regionenliga zuständig für den Frauenfußball im Bezirk Riß ist.

Dass es kein gemeinsames Turnier wie in den zurückliegenden beiden Jahren geben wird, hat Gerster im November 2011 erfahren. Im Jahr 2009 seien die Frauenvereine von der EnBW eingeladen worden, 2010 vom Veranstalter Warthausen, sagt Rainer Pfisterer, der den ausrichtenden Verein der Hallenkreismeisterschaft vonseiten des Landratsamts betreut. Die Frauen seien in den vergangenen zwei Jahren immer zeitgleich mit den Männer angeschrieben worden. „Das hatte auch mit dem Oberschwabencup zu tun“, sagt Pfisterer. Doch den gibt es nach dem Rückzug von Sponsor EnBW dieses Jahr nicht. „Da es eine Bezirksmeisterschaft der Frauen ist, ist der Bezirksfußballverband für die Ausschreibung zuständig und nicht das Landratsamt“, erläutert Pfisterer.

Dass Frauen und Männer ihre Turniere nicht an einem Ort austragen, bedauert Doris Gerster sehr. „Der Frauenfußball im Bezirk hat davon sehr profitiert. Die Stimmung war immer sehr gut“, sagt die Staffelleiterin. Nun findet die Bezirkshallenmeisterschaft der Frauen, am Samstag, den 7. Januar, ab 10 Uhr in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle in Ochsenhausen statt. Veranstalter sind die Ochsenhauser Frauen.

Als Favoriten gehen die Regionenliga-Teams Bellamont/Rot, Burgrieden und Alberweiler an den Start. Das Trio war auch im vergangenen Jahr im Halbfinale vertreten. Abzuwarten bleibt, wie sich Bezirksligist Sulmetingen schlägt, der beim letzten Mal bis ins Endspiel vorstieß. „Bei allem Ärger im Vorfeld freuen wir uns jetzt aber auf ein schönes Turnier in Ochsenhausen“, sagt Gerster, die für nächstes Jahr aber wieder auf ein gemeinsames Turnier hofft. (feg)