Trio im Gleichschritt

Die Titelfavoriten, die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren und der FV Rot sowie der SV Rissegg sind auch nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B II verlustpunktfrei. Die SGM hat durch den 9:1-Kantersieg am Freitag in Hochdorf den FV Rot von Rang eins verdrängt.

SGM Schemmerhofen/Ingerkingen – FV Rot 0:2 (0:0). Die Roter machten von Beginn an Druck und unterstrichen ihre Ambitionen auf einen vorderen Tabellenplatz. Die SGM fand erst nach dem Wechsel besser ins Spiel. Der Gast versäumte es aber, obwohl er weiter mehr Ballbesitz hatte, aus seinen sich bietenden Chancen Kapital zu schlagen. Tore: 0:1 Alexander Thanner (36./FE), 0:2 Tim Lange (44.). Res.: 5:1.

SF Schwendi II – SV Rissegg 2:4 (2:1). Die SFS II agierten zunächst in der Abwehr sicher und nutzten zwei Konter zur frühen 2:0-Führung. Der Gast gab sich nicht geschlagen, kam im Laufe der ersten Hälfte zum Anschluss und war nach Wiederanpfiff spielbestimmend. Die Heimelf blieb aber torgefährlich. Nach individuellen Fehlern des Gegners drehte der SVR durch drei Treffer in den letzten 15 Minuten die Partie doch noch zu seinen Gunsten. Tore: 1:0 Kevin Mensch (8./FE), 2:0 Christian Stier (15.). 2:1 Hubert Kania (22./FE), 2:2 Manuel Ringeis (75.), 2:3 Lukas Goronski (84.), 2:4 Chris Gabik (90./FE). Res.: 6:3.

FC Inter Laupheim – SGM Reinstetten/Hürbel 4:3 (1:1). Der FC Inter Laupheim gab trotz zweimaligem Rückstand über die gesamte Spielzeit hinweg den Ton an. Am Ende reichte es in einer torreichen und unterhaltsamen Begegnung nur zu einem knappen Sieg für den Kreisliga-A-Absteiger. Tore: 0:1 Florian Hutzel (30.), 1:1 Hasan Aktas (35.), 1:2 Tobias Göhringer (50.), 2:2, 4:3 Daniel Dunka (67., 82.), 3:2 Burak Cüskin (72.), 3:3 Fabian Schad (74.). Res.: 0:5.

SF Sießen – SV Baustetten II 3:0 (2:0). Die SFS gestalteten die ersten 15 Minuten der ersten und zweiten Halbzeit jeweils überlegen und kamen in diesen Phasen durch herrliche Kombinationen noch zu weiteren guten Torchancen. Der Gast bot ansonsten Paroli, ohne jedoch den Sieg der Hausherren ernsthaft zu gefährden. Tore: 1:0, 3:0 Nicolai Ertle (15., 55.), 2:0 Michael Thanner (44.). Res.: 2:2.

SV Orsenhausen – SV Fischbach 3:3 (0:2). Der SVO zeigte eine tolle Moral und kam durch Kampfgeist im zweiten Durchgang noch zum gerechten Ausgleich. Tore: 0:1, 0:2 Nderim Bega (11., 44.), 1:2, 3:3 Klaus Steinle (48., 85.) 1:3 Michael Gnann (55.), 2:3 Philipp Grundgeir (73.).