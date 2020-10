Trickdieb bringt älteren Mann um Bargeld

Um sein Bargeld hat ein Unbekannter einen älteren Mann in Biberach gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Mann gegen 11.30 Uhr in der Hochvogelstraße. Dort sprach ihn der Unbekannte an. Dem sehr wortgewandten Unbekannten gelang es wohl, das Vertrauen des Seniors zu erschleichen. Im Laufe Gesprächs bat der Unbekannte um etwas Geld, damit er sein Auto tanken könnte. Dem stimmte der Senior zu und er zückte seine Geldbörse. Dabei gelang es dem Dieb, unbemerkt in die Geldbörse zu langen und entfernte sich. Erst später bemerkte der Senior das Fehlen von Bargeld und er informierte die Polizei. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Trickdieb. Der soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein, schlank und etwa 175cm groß. Er hatte eine Glatze. Der Dieb soll mit einem hell lackierten Siebener-BMW davon gefahren sein.

Die Polizei rät zu Unhöflichkeit. Lieber verprelle man Fremde, als bestohlen zu werden. „Lassen Sie Fremde nicht nah an sich heran. Seien Sie misstrauisch. Achten Sie auf die Fahrzeuge und merken Sie sich Kennzeichen“, empfiehlt sie weiter.