Triathlonwettkämpfe in Lauingen

Die TG Biberach Abteilung Triathlon war am 13. Juni mit vier Athlet:innen in Lauingen am Start und überzeugte mit überragenden Leistungen auf verschiedenen Distanzen. Die Biberacherin Mona Fakler sicherte sich auf der Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen, 80 km Radfahren, 20 km Laufen) einen Platz auf dem Podest. Sie lief nach 4:26:89 Stunden als dritte Frau und Erste ihrer Altersklasse (W30) ins Ziel. Mit Platz zwei der Frauen im Schwimmen und Radfahren sowie der drittschnellsten Laufzeit von 1:39:28 Stunden war die Biberacherin, die das Rennen zur Vorbereitung für ihren Ironman am 21. August in Kopenhagen nutze, zufrieden. Uwe Späth gewann das Rennen auf der Mitteldistanz ebenfalls in seiner Altersklasse (M60) und freute sich über die beste Schwimm- und Radzeit in seiner Altersklasse. Der Biberacher Athlet bereitet sich aktuell auf seine Teilnahme an der Ironman-Weltmeisterschaft im Oktober 2022 vor, wofür ihm vor allem auch die heißen Temperaturen am Renntag zugute kamen. Anna Trützlschler stieg auf der Sprintdistanz (400 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) mit einer phänomenalen Schwimmzeit von nur 5:29 Minuten als erste Frau aus dem Wasser und führte ihren Erfolg mit der zweitbesten Rad- und Laufzeit fort. Sie sicherte sich mit einer Rennzeit von nur 1:02:30 Stunden den zweiten Platz in der Gesamtwertung und den Sieg in ihrer Altersklasse (W20). Auch Anna Dangelmayr überzeugte mit einer überragenden Leistung. Sie kam als fünfte Frau und Erste ihrer Altersklasse (W35) ins Ziel. Vor allem ihre Stärke auf dem Rad konnte die Triathletin nutzen und erzielte die viertbeste Zeit in dieser Disziplin.