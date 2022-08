Trial-EM: Weber fährt auf Platz sieben in Kilmarnock

Beim vierten Lauf der Trial-Europameisterschaft hat Linda Weber (AMC Biberach) in Kilmarnock (Schottland) erneut den siebten Platz erreicht. Damit steht sie in der Gesamtwertung ebenfalls auf Platz sieben.

Als es hieß, EM in Schottland, waren nach AMC-Angaben Bachlauf-Sektionen, Nebel und Regen, mit Heide bewachsene Hänge, Felsen zu die erwarten. Die Realität sah dann anders aus: heißes Sommerwetter und ein kleines Trialgelände ohne Zwischenstrecke mit zehn Sektionen, die auch in Deutschland stehen könnten. Einzig das eckige Geröll und die Steinbrocken, die sich ständig beim Fahren lösten und die Sektion von Fahrer zu Fahrer veränderten, waren anders.

Bei der Sektionsbesichtigung erschienen diese schwer, aber machbar. Für einen EM-Lauf unerwartet, musste viel versetzt werden. Das Non-Stopp-Fahren war nicht so flüssig möglich wie sonst üblich, es wurde von den Punkterichtern aber auch großzügig ausgelegt. Mit einem guten Gefühl startete Weber in die erste Runde und konnte die erste Sektion, in der die EM-Führende bereits fünf Strafpunkte erhalten hatte, fehlerfrei beenden. Auch die weiteren Sektionen hatten zwar ihre Tücken, wurden aber ganz gut bewältigt.

In Sektion sechs stürzte Weber von einem Hindernis in ein Steinfeld und spürte ab da verstärkt die noch nicht verheilte Verletzung vom vorangegangenen EM-Lauf auf Isle of Man. Da das Motorrad nach dem Sturz repariert werden musste, nutzte sie die Zeit, um die anderen Fahrer zu beobachten. Ein schottischer Fahrer stürzte dabei so heftig, dass schon das Schlimmste von den Zuschauern befürchtet wurde, weil dessen Kopf zwischen Reifen und Airbox eingeklemmt wurde und unnatürlich nach hinten gezogen wurde. Geschockt und emotional angegriffen fuhr Weber nach AMC-Angaben die weiteren Sektionen der Runde fertig, konnte dabei aber ein recht ordentliches Ergebnis vorweisen.

In der zweiten Runde rutschte sie in der zweiten Sektion mit dem Fuß ab und musste sich mit dem verletzten Schienbein abstürzen. Der Rest der Runde verlief ganz ordentlich bis auf eine Non-Stop-Fünf in der Sturzsektion der ersten Runde und eine Fünf in der Bachlauf-Sektion. Die Schmerzen im Bein wurden laut Mitteilung aber unerträglich und so ließ sie sich die komplette dritte Runde knipsen, um in der Wertung zu bleiben. Mit dem erreichten siebten Platz rückte die AMC-Fahrerin auf Rang sieben der Gesamtwertung vor, den sie nach Möglichkeit beim letzten Lauf in Italien Anfang September halten möchte.

Zunächst geht es aber nun zur deutschen Jugendtrial-Meisterschaft nach Mitterteich, wo sie als einziges Mädchen mit 20 Jungs in der blauen Spur starten wird.