Trial-EM: Weber erreicht Platz sieben in Gesamtwertung

Beim letzten Lauf zur Trial-EM in Piazzatorre (Italien) hat Linda Weber vom AMC Biberach Platz zwölf erreicht. Sie konnte insgesamt nur vier der fünf EM-Läufe fahren und belegte in der Gesamtwertung letztlich den siebten Platz in der Women-Championship-Klasse.

Der Motoclub Bergamo war Ausrichter des Finales der Trial-EM und hatte dafür das Gebiet um das Bergdorf Piazzatorre ausgewählt. Der Start war im Amphitheater des Orts und führte in die angrenzenden Wälder und ins Wasser. Waren die ersten drei Sektionen noch am Hang angesiedelt, ging es für die nächsten sechs Sektionen in den Gebirgsbach und anschließend wieder in die Waldhänge und Steinfelder. Gefahren wurden 14 Sektionen und zwei Runden, die vorgegebene Zeit war 4,5 Stunden.

Nach leichten Anfangsschwierigkeiten mit den rutschigen Baumstämmen der Waldsektionen und einem Steinfeld, das es in sich hatte, ging es für Weber ab Sektion vier in den Bach. Dieser wurde binnen einer Sektion zumeist mehrfach durchquert. Durch das Befahren der angrenzenden Hänge aus dem Wasser heraus wurden diese im Verlauf des Tags immer rutschiger, zusätzliche Schwierigkeiten waren die aus dem Wasser ragenden Steine. Weber schaute laut Mitteilung konzentriert bei den Konkurrentinnen zu und entschied sich danach, welche Spur sie nahm. Sie scheiterte nur wenige Male im Wasser, konnte hingegen einzelne schwierige Passagen oder auch ganze Sektionen fehlerfrei fahren. Sektion sieben absolvierte sie als einzige Deutsche jedesmal fehlerfrei. Sie erreichte den zwölften Platz, war sehr zufrieden damit und auch mit dem siebten Rang in der Gesamtwertung. „Die anderen trainieren wesentlich mehr und fahren außerdem fast alle auch in der WM mit“, so Weber.