Trendsport Bergsteigen: DAV Biberach bietet Grundkurs an

Bergsteigen ist inzwischen zu einem Trend geworden. Die Sektion Biberach des Deutschen Alpenvereins (DAV) will dem mit einem Grundkurs Bergsteigen Rechnung tragen.

Die Idee, einen Grundkurs Bergsteigen für Alpenvereinsmitglieder und auch für Nicht-Vereinsmitglieder anzubieten, ist nicht neu. Solche Kurse gab es schon bei der DAV-Sektion Biberach, sie wurden allerdings aufgrund der geringen Nachfrage in den vergangenen Jahren nicht mehr angeboten.

Im zurückliegenden Sommer entdeckten viele Menschen jedoch die Berge. Die Alpen waren so voll wie noch nie. Man konnte in den Medien Bilder von überfüllten Ausflugszielen sehen. Das Thema „Overtourism“ wurde teilweise sehr emotional diskutiert. Für manche war das möglicherweise eine einmalige Corona-Erfahrung, andere haben ihr Herz an die Berge verloren und möchten auch im Sommer 2021 öfter in die Alpen zum Wandern oder Bergsteigen.

An Bergbegeisterte, die noch wenig Erfahrung in den Bergen haben, richtet sich der Grundkurs Bergsteigen. Dieser Kurs soll den Teilnehmern die wichtigsten Grundlagen vermitteln, um sicher und mit Genuss in den Bergen unterwegs zu sein.

Der Grundkurs Bergsteigen besteht aus einem Theorieabend und einem Bergwochenende vom 30. Juli bis zum 1. August.

Wer sicher in den Bergen unterwegs sein möchte, benötigt ein gewisses theoretisches Wissen über die richtige Tourenplanung. Aber auch die Orientierung und das Wetter sind Faktoren, die wichtig für eine gelungene Bergtour sind. Dieses Basiswissen zählt zu den Inhalten des Theorieabends, der vor dem Bergwochenende in der Silvretta stattfindet.

Am Freitag, 30. Juli, geht es mit dem Kleinbus in den Vorarlbergischen Teil der Silvretta, um gemeinsam das Wochenende auf der Saarbrücker Hütte zu verbringen. Am Samstag, 31. Juli, ist die Gruppe gemeinsam unterwegs, um unter fachkundiger Anleitung Erfahrungen in unterschiedlichem Gelände zu sammeln. Die richtige Gehtechnik, das Erkennen von Risiken und hilfreiche Tipps einer erfahrenen und ausgebildeten Tourenleiterin des Alpenvereins sind die zentralen Inhalte des Samstags. Die direkte Umgebung der Saarbrücker Hütte bietet hier das perfekte Übungsgelände: Von Wanderwegen unterschiedlicher Schwierigkeit, über Schotter, Fels und Steilgras, bis zum Schneefeld ist hier alles zu finden.

Am Sonntagvormittag steht das richtige Verhalten im alpinen Notfall auf dem Lehrplan. Die beeindruckenden Gipfel der Silvretta sind an diesem Wochenende nur eine schöne Kulisse. Nicht der Gipfel ist das Ziel, sondern der Erwerb von alpinen Grundlagen. Die im Laufe des Wochenendes zu bewältigenden Distanzen sind mit 1600 Höhenmetern und etwa 20 Kilometern Gehstrecke überschaubar. Jedoch sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unbedingt eine gewisse Grundkondition mitbringen.

Zu den Kernkompetenzen des Deutschen Alpenvereins gehört die bergsteigerische und alpinsportliche Ausbildung der Vereinsmitglieder. Dieses Angebot richtet sich an Vereinsmitglieder und auch an Bergbegeisterte, die noch kein Mitglied im DAV sind.

Der Kurs kostet für DAV-Teilnehmer 38 Euro, Nichtmitglieder zahlen 48 Euro. Enthalten sind in beiden Fällen die Fahrtkosten. Zusätzlich fallen Kosten für Übernachtung und Verpflegung an.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Sektion Biberach:

www.alpenverein-biberach.de/

veranstaltungen/138-grundkurs-bergtouren