Trauriger Anlass für Typisierungsaktion

Der Luftsportverein Biberach ruft am Samstag, 17. Dezember, von 10 bis 15 Uhr am Flugplatz Biberach zu einer Aktion auf, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. Der Anlass dafür ist leider ein trauriger.

„Stammzellspender für Harry gesucht“ – unter diesem Titel rief die „Schwäbische Zeitung“ Ende November dazu auf, sich bei der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei (DKMS) als potenzieller Stammzellspender typisieren zu lassen. Hintergrund war das Schicksal des 56-jährige Harald aus dem Landkreis Biberach. Er litt an MDS, eine Erkrankung des blutbildenden Systems und benötigte dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Harry, Ehemann und Vater von zwei Kindern und begeisterter Segelflieger im Biberacher Luftsportverein, lag zu diesem Zeitpunkt bereits im künstlichen Koma und kämpfte um sein Leben.

„Jetzt erst recht“

Harry hat diesen Kampf leider verloren. Er ist am 4. Dezember verstorben. Seine Freunde vom Luftsportverein sehen Harrys Schicksal aber als einen Auftrag. Unter dem Motto „Jetzt erst recht“ rufen sie in Absprache mit Harrys Familie deshalb am Samstag zu einer Typisierungsaktion am Flugplatz Biberach auf. „Denn nur wer registriert ist, kann als Stammzellspender:in gefunden werden und mit einer Spende womöglich ein Menschenleben retten. Gemeinsam möchten wir so anderen Erkrankten und deren Familien Hoffnung und eine zweite Chance auf Leben schenken“, sagt Alexander Jacobi, Pressebeauftragter der Segelflugabteilung des Luftsportvereins Biberach.

Die Typisierung, die der Verein am Flugplatz zusammen mit der DKMS anbietet, geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen sowie einer Einverständniserklärung wird ein Wangenschleimhautabstrich vorgenommen und anschließend in ein Labor geschickt, wo die Gewebemerkmale bestimmt werden. Für Kaffee und Kuchen ist auf dem Flugplatz gesorgt. Für Gäste, die möglicherweise mit dem Sportflugzeug zur Typisierungsaktion kommen wollen, wird keine Landegebühr erhoben.

Typisierung auch zu Hause möglich

Wer keine Zeit hat, am Samstag an den Biberacher Flugplatz zu kommen, das Anliegen des Vereins und Harrys Familie unterstützen möchte, kann sich das Typisierungsset auch nach Hause schicken lassen und den Abstrich selbst vornehmen. Die genaue Anleitung dazu liegt bei. Bestellen kann man es unter www.dkms.de/harry

Auch Geldspenden können Leben retten. Jede Registrierung kostet die DKMS 40 Euro. Eine Spende ist möglich auf das DKMS-Spendenkonto IBAN: DE57 7004 0060 8987 0004 20, Verwendungszweck: YRH001, Harry.