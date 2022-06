Die Pflegebegleiter-Initiative von Caritas und Diakonie Biberach veranstaltet eine öffentliche Informations- und Fortbildungsveranstaltung mit Pfarrerin Birgit Schmogro zum Thema „Trauernden hilfreich begegnen“ am Mittwoch, 29. Juni, von 14.30 bis 17 Uhr in der Friedenskirche in Biberach.

Ein Trauerfall im Freundes- und Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft – insbesondere dann, wenn er plötzlich über die Menschen hereinbricht - macht betroffen, oftmals auch sprachlos und hilflos. Außenstehende wissen häufig nicht, wie sie sich den Angehörigen gegenüber verhalten sollen und ziehen sich, meist aus Angst, etwas falsch zu machen, zurück. Zum Schmerz über den Verlust des Angehörigen kommt für die Trauernden somit noch die soziale Isolation hinzu.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei möglich für alle Interessierten, allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Um vorherige Anmeldung bis spätestens Freitag, 24. Juni, wird gebeten bei der Pflegebegleiter-Initiative von Caritas und Diakonie Biberach telefonisch unter 0174 / 58 36 736 oder per Mail an richter@diakonie-biberach.de.