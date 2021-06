Trauernde treffen sich zum Gespräch

Für Menschen, die um einen Verstorbenen trauern, findet am Freitag, 2. Juli um 19 Uhr das monatliche „Trauer.Gespräch“ in Präsenz im Gemeindezentrum Friedenskirche statt. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln. Bei den Treffen spielt es keine Rolle, ob der Abschied erst kürzlich war oder schon länger zurückliegt. „Trauer.Gespräch“ ist ein offenes Angebot, um in der Gemeinschaft mit anderen Betroffenen im geschützten Rahmen die eigene Trauer zur Sprache zu bringen und um sich gegenseitig in der Trauer zu begleiten. Es wird moderiert von Pfarrerin Birgit Schmogro, Seelsorgerin mit systemisch-transaktionaler Ausbildung.