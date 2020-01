Trauer in Biberach: Ehemaliger Topsportler Klaus Heiserer stirbt mit 57 Jahren

Nach langer schwerer Krankheit ist Klaus Heiserer ehemaliger Topsportler der TG Biberach, Anfang Januar mit nur 57 Jahren gestorben.

In den 1980er- und 90er-Jahren lief Klaus Heiserer deutschlandweit beachtete Spitzenzeiten im Mittel- und Langstreckenbereich, so zum Beispiel 1500 Meter in 3:43 Minuten, 5000 Meter in 13:41 Minuten und 10 000 Meter in 29:00 Minuten.

Unvergessen bleibt sein Rekordlauf 1993 in Biberachs italienischer Partnerstadt Asti. 19,510 Kilometer in einer Stunde auf der Bahn – eine Demonstration an Laufästhetik und Schnelligkeit.

„Klaus Heiserer war sowohl sportlich als auch menschlich ein Vorbild und er wird allen, die ihn kannten, in bester Erinnerung bleiben“, teilt die TG Biberach mit. Bis heute hält Klaus Heiserer zahlreiche Leichtathletik-Vereinsrekorde bei der TG.