Transporterfahrerin beschädigt Auto

Das Polizeirevier Biberach sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Freitag in Biberach ereignet hat. Gegen 10.20 Uhr, fuhr eine etwa 20 bis 25 Jahre alte Frau mit einem Transporter rückwärts aus dem Andienungsbereich des Edeka-Markts auf die Telawiallee. Dabei stieß sie mit dem linken, hinteren Eck gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW.

Die junge Frau fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Transporter hat eine orangefarbene Lackierung und hat eine offene Ladefläche. Der verursachte Schaden beträgt rund 500 Euro.