Transporterfahrer ist betrunken

Eine Alkoholkontrolle der Polizei hat in der Nacht zum Dienstag in Ringschnait eine Promillefahrt ans Licht gebracht. Die Polizei hielt gegen Mitternacht einen Kleintransporter zu einer routinemäßigen Verkehrskontrolle an. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht nüchtern war. Der Wert des Alkoholtests lag im Bereich zur 1,1-Promille-Grenze. Näheres wird das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen. Bei einer Überschreitung von 1,1 Promille droht Führerscheinentzug und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Liegt das Ergebnis darunter, erwartet den 38-Jährigen ein Fahrverbot von einem bis zu drei Monaten, eine Geldbuße von 500 bis 1500 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Die Polizei weist darauf hin, dass Alkohol und die Teilnahme am Straßenverkehr nicht zusammenpassen. Denn alkoholbedingte Auswirkungen lassen sich nicht durch Erfahrung oder Fahrpraxis ausgleichen. Bedenken sollten Autofahrer auch, dass konsumierter Alkohol nicht sofort abgebaut wird. Es besteht daher die Gefahr, dass man sich am nächsten Tag mit Restalkohol ans Steuer setzt und damit sich und andere gefährdet.